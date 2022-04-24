英超｜捷西斯大四喜領曼城大勝屈福特　紐卡素3球輕取諾域治

與利物浦力爭冠軍的曼城，今仗主場迎戰榜尾的屈福特，盛傳即將被出售的加比爾捷西斯，今仗大發神威，轟入4球，助「藍月亮」以5：1大炒屈福特。



曼城要爭冠，主帥哥迪奧拿早前明言一分都不能失，今仗主場鬥屈福特，復任正選的加比爾捷西斯成為主角。開賽4分鐘，這名巴西前鋒近門接應辛真高傳中開紀錄，其後再有迪布尼妙傳，加比爾捷西斯23分鐘以頭槌再下一城。

縱然屈福特在28分鐘追成較接近紀錄，曼城的入球停不了，捷西斯換個角色，造就洛迪卡斯簡迪轟入世界波，曼城34分鐘領先至3：1。加比爾捷西斯在「藍月亮」前途未卜，似乎以今仗證明自己，換邊後先後射入12碼及撞射得手，53分鐘完成「大四喜」，今仗獨力炮製曼城所有入球，結果球隊以5：1大勝對手，以80分繼續高踞榜首。

加比爾捷西斯腳風超順，今仗獨取4球，慶祝時風騷地高舉4隻手指。（Getty Images）

英超主場6連勝的紐卡素，今仗作客撲擊包尾的諾域治，未受太大壓力，前鋒祖連頓上半場末段梅開二度，加上般奴古馬雷斯換邊後錦上添花，結果以3球淨勝「金絲雀」，更以43分升上聯賽榜第9位。

另外，李斯特城主場與阿士東維拉互交白卷，各得1分。

般奴古馬雷斯為紐卡素埋齋，助球隊以3球輕取諾域治。（Getty Images）

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