英超｜C朗拿度經歷喪子之痛復出即建功　指天入球獻亡兒

C朗拿度早前經歷喪子之痛，周中的「雙紅會」休息後，今仗「爭四大戰」及時復出，可惜未能領曼聯取勝，結果以1：3不敵阿仙奴。

C朗為曼聯攻入今仗唯一入球，入球慶祝時將左手指向天，將入球送給早前夭折的男嬰，同時在英超入球突破100大關。



C朗女友佐真娜早前懷有龍鳳胎，可惜男嬰不幸夭折，C朗因此沒有周中的「雙紅會」披甲。缺陣一場後，C朗今仗歸隊，正選領軍作客鬥阿仙奴，更接應馬迪的妙傳，射成1：2，可惜曼聯依然以1：3不敵對手，全失3分，來季歐聯席位接近無望。

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C朗復出，球迷同樣送上暖心祝福。（Getty Images）

C朗拿度今仗建功後，未有特別慶祝，表情不太興奮，只是與隊友簡單擊掌，其後左手指向天，將入球獻給天上的亡兒。除此以外，酋長球場的球迷在7分鐘時，亦有效法上仗，全場鼓掌，向C朗送上暖心鼓勵。

C朗拿度建功後未有忘形慶祝，以左手指天將入球獻亡兒。（Getty Images）

縱然C朗已經37歲，他今季在曼聯的表現依然亮眼，不經不覺已累積16個聯賽入球，而這個入球亦是他在英超的第100球，成為英超史上第33名球員達成這里程碑。另外，C朗在英超﹑西甲﹑歐聯及國際賽入球同樣破百。

C朗拿度今場攻入聯賽第16球。（Getty Images）

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