英超｜般奴變罪人遭英媒狠批　成為全隊評分最低之一

英超爭四大戰，曼聯作客1：3不敵阿仙奴，衝擊來季歐聯席位機會渺茫。曼聯中場大腦般奴費南迪斯12碼中柱宴客，是今仗的轉捩點，這名葡萄牙中場被英國《曼徹斯特晚報》狠批。



來季歐聯席位關鍵一仗，曼聯作客挑戰阿仙奴，開賽早段防線已出現連環失誤，華拉尼及迪尼斯未能解圍，阿仙奴由泰華利斯補射建功，加上沙卡12碼建功，其後C朗拿度近射追成較接近紀錄。曼聯下半場不乏攻勢，惟C朗「食詐糊」﹑達洛治中柱及般奴射失12碼，兵工廠由格列沙加遠射得手奠勝，結果以3：1力克曼聯，暫時重返前四。

般奴12碼宴客錯失追平良機 阿仙奴3：1力挫曼聯暫登前四

換邊後，曼聯氣勢如虹，倘若般奴12碼中鵠的話，戰局隨時改變。般奴錯失良機後，黑氣依然纏身，這名葡萄牙中場在第3個失球也有責任，當時般奴在禁區外失控球權，被艾利尼截去皮球，再傳給格列沙加建功奠勝。

格列沙加遠射奠勝，阿仙奴全取3分。（Getty Images）

英國《曼徹斯特晚報》賽後隨即發表今仗評分，般奴必成箭靶，獲全隊最低的3分，除了射失12碼外，《曼晚》更向般奴上半場一次機會算賬。阿仙奴門將上半場後場誤傳，般奴有機會起腳，卻被加比爾馬加希斯及時落後封走射門。《曼晚》狠批般奴該球的決定猶疑，他至少需要命中目標，其後更一如既往地責怪隊友。

般奴費南迪斯（左）射失12碼，曼聯錯失追平的大好機會。（Getty Images）

除了般奴，曼聯今場正選左閘阿歷士迪尼斯（Alex Telles）同樣只得3分，這名巴西後衛解圍不果及輸12碼，難免要負起輸波責任。

曼聯在爭四大戰評分：

+ 9

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