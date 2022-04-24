桌球世錦賽｜奧蘇利雲破兩紀錄晉8強　中國神童顏丙濤挫衛冕沙比

桌球名將奧蘇利雲（Ronnie O'Sullivan）強勢進入世界桌球錦標賽8強，再度刷新世錦賽紀錄，他獲看好奪冠，追平另一紀錄。

至於年僅22歲的中國球手顏丙濤，則淘汰衛冕的沙比（Mark Selby），成為另一8強份子，同時譜下另一紀錄。



奧蘇利雲在世錦賽次圈的第三階段，主導局勢之下打出兩Cue破百，終以13：4大勝艾倫（Mark Allen），成為他生涯第20次打入世錦賽8強、同時取得在世錦賽的第71場勝利，兩項數據都超越了名將亨特利（Stephen Hendry），刷新克魯斯堡（Crucible）紀錄。他的下一個目標，自然是奪得個人第7次世錦賽冠軍，追平目前由亨特利獨佔的紀錄。

奧蘇利雲輕鬆打入世界桌球錦標賽8強。（Getty Images）

儘管造出前無古人的數據，但奧蘇仍輕描淡寫，道：「我不會以這種數據為榮，我在意的只有大賽冠軍，只有冠軍才有意義。」

他更以已故武打巨星李小龍為比喻，述說自己為何看似贏得輕鬆：「那是因為我花了好幾年的時間去練習，多年來也堅持將自己推到能力範圍內的最好。看看李小龍吧，他以前就是花了許多時間做心理和生理的練習，我們是不同範疇的專家，但我對我的項目的態度，跟他是一樣的。」

奧蘇強調，他大勝背後是許多付出和苦功，一點都不輕鬆。（Getty Images）

奧蘇進而強調，一切看起來都不輕鬆：「老實說，其實一點都不容易啊，就算在2012年時我看起來大炒了所有人，也不是易做到的事，最重要的是抱着享受的心態去打桌球，即使在困境中，也要珍惜每個機會。」他將會在8強面對蘇格蘭球手麥佳亞（Stephen Maguire）。

另一場8強大戰，中國新星顏丙濤以13：10擊敗衛冕的沙比，令這位受抑鬱症所困的名將黯然出局，這場賽事也刷新了世錦賽單局耗時最長紀錄，在第22局達到85分鐘22秒。顏丙濤將在8強鬥威廉斯（Mark Williams）。