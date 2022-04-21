桌球｜丁俊暉連續兩年世錦賽首圈出局　錯失好局被英名將反勝

世界桌球錦標賽，中國球手丁俊暉首圈與威爾遜碰頭，結果以局數8：10憾負，連續兩年世錦賽首圈止步。戰至第10局，丁俊暉領先時意外打失紅波，連「小丁」也不敢相信，肉緊地頭撼球檯，最終該局被威爾遜反勝。擔任評述員的奧蘇利雲直言，對這種行為不太驚訝。



丁俊暉在世錦賽首圈與威爾遜（Kyren Wilson）碰頭，「小丁」開局不俗，連取3局，其後被威爾遜追平，二人在中段拉鋸，打成8：8平手，可惜丁俊暉未能笑到最後，以局數8：10憾負。

丁俊暉連續兩年世錦賽首圈止步。（Getty Images）

丁俊暉連續兩年世錦賽一輪遊，今仗在領先的情況下遭逆轉，打擊更大，小丁難掩失望之情，「我對落敗不是太失望，但不會忘記今場敗仗，因為我有不少機會惟未能把握，對手末段表現出色，我能做的不多。」

丁俊暉今仗錯失不少良機，賽後坦言難忘今場敗仗。（Getty Images）

正如丁俊暉賽後所說，他今仗有機會卻未能好好把握。丁俊暉以局數5：4稍稍領先，第10局在度數46：17同樣佔先，有望「起Break」之際，小丁卻意外地打失紅波，給予威爾遜反擊的機會，最終被對手追平局數5：5。

丁俊暉意外打失紅波，激動得頭撼檯。（影片截圖）

丁俊暉打失紅波後，從身體語言反映他有多失望，隨即以頭撼波檯。今仗由球手退居評述員的奧蘇利雲，與丁俊暉相識多年，熟習對方脾性，這種行為出現在小丁身上並不驚訝，「熟悉他（丁俊暉）的人就知道，他不是外表般冷靜，他是一個十分情緒化的人，當他有任何不滿時，他不會掩蓋自己的情緒。」

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