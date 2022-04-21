桌球｜丁俊暉連續兩年世錦賽首圈出局 錯失好局被英名將反勝
撰文：趙子晉
出版：更新：
世界桌球錦標賽，中國球手丁俊暉首圈與威爾遜碰頭，結果以局數8：10憾負，連續兩年世錦賽首圈止步。戰至第10局，丁俊暉領先時意外打失紅波，連「小丁」也不敢相信，肉緊地頭撼球檯，最終該局被威爾遜反勝。擔任評述員的奧蘇利雲直言，對這種行為不太驚訝。
丁俊暉在世錦賽首圈與威爾遜（Kyren Wilson）碰頭，「小丁」開局不俗，連取3局，其後被威爾遜追平，二人在中段拉鋸，打成8：8平手，可惜丁俊暉未能笑到最後，以局數8：10憾負。
丁俊暉連續兩年世錦賽一輪遊，今仗在領先的情況下遭逆轉，打擊更大，小丁難掩失望之情，「我對落敗不是太失望，但不會忘記今場敗仗，因為我有不少機會惟未能把握，對手末段表現出色，我能做的不多。」
正如丁俊暉賽後所說，他今仗有機會卻未能好好把握。丁俊暉以局數5：4稍稍領先，第10局在度數46：17同樣佔先，有望「起Break」之際，小丁卻意外地打失紅波，給予威爾遜反擊的機會，最終被對手追平局數5：5。
丁俊暉打失紅波後，從身體語言反映他有多失望，隨即以頭撼波檯。今仗由球手退居評述員的奧蘇利雲，與丁俊暉相識多年，熟習對方脾性，這種行為出現在小丁身上並不驚訝，「熟悉他（丁俊暉）的人就知道，他不是外表般冷靜，他是一個十分情緒化的人，當他有任何不滿時，他不會掩蓋自己的情緒。」
更多桌球相關報道：
桌球熱話｜奧蘇利雲反勝躋世錦賽16強 舉不文手勢被直播鏡頭斷正桌球世錦賽｜32強完成抽籤 奧蘇利雲開鑼日迎戰基拔桌球熱話｜打失藍波好失望 秒變神結局 評述高呼：世紀符碌桌球｜梁文博當街打女人遭停賽 發長文道歉：將會修心養性奧蘇利雲評美斯成就其實唔難 自詡桌球界費達拿 拿度躺着也中槍桌球世錦賽｜吳安儀出局後總結賽季 「我嘅人生唔係只有贏輸」傅家俊復出激戰11局飲恨 感嘆「幾乎忘記怎樣比賽」｜桌球世錦賽桌球世錦賽｜傅家俊復出戰免費直播 吳安儀領先下不敵老將桌球｜中國桌球手當街打女人 被判罰款及社會服務令奧蘇利雲成第二年長世界第一：成就堪比9年前事跡 挑戰更高目標桌球｜奧蘇利雲即將登頂 生涯第5度登上世界第一