桌球熱話｜世錦賽迎不速之客 白鴿亂入賽場悠閒散步
撰文：趙子晉
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世界桌球錦標賽，中國球手顏丙濤與「一哥」沙比爭奪8強席位，當二人鬥得難分難解之際，突然出現不速之客，一隻白鴿飛進賽場，更在桌球枱上悠閒散步。
桌球世錦賽次圈，中國球手分途出擊，顏丙濤惡鬥沙比（Mark Selby），兩人首日打成局數4：4平手；趙心童則鬥蘇格蘭的麥佳亞（Stephen Maguire），暫時局數以5：11落後。
當顏丙濤與沙比準備開始第6局時，場館內突然出現不速之客，一隻白鴿飛進場內，並登陸桌球枱，在枱邊悠閒地散步，隨即引來場館內一陣笑聲及掌聲。當裁判走近時，白鴿亦十分識趣，自行飛走，賽會其後表示已經安全地將白鴿趕離場。
白鴿突入賽場，連評述員也坦言這是罕見一幕，高呼從來沒有見過桌球枱上出現白鴿。當白鴿飛走後，目擊這一幕的顏丙濤也露出笑容。
This is why we love the world snooker championship. Safety play and pigeons. pic.twitter.com/nVNIdDXEU0— CJAB (@cja_bates) April 23, 2022
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