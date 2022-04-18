桌球熱話｜奧蘇利雲反勝躋世錦賽16強 舉不文手勢被直播鏡頭斷正
撰文：趙子晉
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世界桌球錦標賽，英格蘭名將奧蘇利雲首圈與同鄉基拔交手，結果以10：5擊敗對手，晉級16強，亦是「火箭」職業生涯世錦賽第70場勝仗。奧蘇利雲向來是風頭人物，他在今仗打失黑波後，造出不文手勢，隨時惹上麻煩。
被列為2號種子的奧蘇利雲（Ronnie O'Sullivan），首圈遇上基拔（David Gilbert），更先落後3局，「火箭」在第4局回勇，打出一棒122度，掀起反擊的序幕，其後第7局再度「起Break」打出過百度，連取6局先超前，結果奧蘇以10：5反勝基拔，順利晉級16強，亦迎來生涯世錦第70勝。
46歲的奧蘇利雲依然充滿鬥心，準備好繼續在場上打拚，「我依然十分享受場上比賽的感覺，或許我未必是天生的桌球手，但我也要用盡所有方法爭勝，就像鬥士一樣，面對生死關頭，盡力嘗試生存，這就是贏家及鬥士所做的事。」
奧蘇利雲好波以外，亦是「性格巨星」，他在第13局意外打失黑波，隨後疑似造出不明手勢洩忿，這一幕正好被直播鏡頭捕捉到，「火箭」隨時因此被罰。奧蘇早在2008年，曾因一個手勢而被罰款2750鎊及扣700分。
Ronnie O’Sullivan wanking off gesture 🫠🫠🫣 #snooker #ilovesnooker #WorldSnookerChampionships #RonnieOsullivan pic.twitter.com/Y2lSdce9OH— The Lovely Margie 👋🏻 (@marjayhan) April 17, 2022
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