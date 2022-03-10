英國新一輪俄羅斯制裁名單車路士班主有份　油王早前已確認賣盤

英國政府推出針對俄羅斯寡頭富商的新一輪制裁名單，逃過首輪名單的車路士班主艾巴莫域治（Roman Abramovich），今次終於榜上有名，成為7人名單中的其中一人。



2003年艾巴莫域治以1.4億英鎊收購車路士，當年藍軍只是一支已經半世紀未贏得頂級聯賽冠軍的中型班，每季最大目標就是英格蘭足總盃。「油王」入主後，立即放款讓時任領隊雲尼亞里收購球星，一口氣在2003/04轉會窗豪花逾億英鎊收購基斯普、杜夫、華朗、梅度、馬基列尼、柏加、布歷治、格連莊臣、謝列美、祖高爾和施馬田10個球員，出手之闊綽令人咋舌。

他入主藍軍19年，連同看守領隊在內，車路士先後有14位領隊執教，當中摩連奴和希丁克均曾兩度掌帥。神奇的是，領隊帥位長期不算穩陣的情況下，效率極高地共贏得5次英超、2次歐聯、2次歐霸，5次足總盃，3次聯賽盃。另外還有2次社區盾，1次歐洲超級盃，連同今年初贏得的世界冠軍球會盃，車路士在他麾下已贏盡一切可能贏的錦標。

車路士「油王」麾下十大巨星：

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他的俄羅斯首富以及普京親信背景，使外界一直對他持有懷疑態度，每隔一些時間便傳出他會賣盤的消息。他在英國十分低調，少說話、多做事，傳言最終都是不了了之——直到這一次俄羅斯入侵烏克蘭，終令他不得不割愛。

俄羅斯向烏克蘭動武後，艾巴莫域治備受西方國家壓力，他先宣布交出球會管治權，市場隨即傳出他有意賣盤，連日傳聞後，他親自發聲明確認此事。

艾巴莫域治深情告別車路士。（資料圖片）

在瑞士億萬富豪懷斯爆出車路士有意賣盤消息後，艾巴莫域隨即發表聲明，「近日傳媒猜測有關我的車路士擁有權事宜，正如我之前所說，我的決定一直以球會利益為優先考慮。以目前情況，我決定出售球會。我相信這是對球會、球迷、職員，以至贊助商和合作夥伴最好的決定。」

「出售球會的過程會按照既定程序而不會匆匆行事，我不會要求車路士償還任何貸款。對我來說，車路士從來不是生意或金錢，一切純粹出於對足球和球會的熱愛。此外，我已指揮我的團隊成立一個慈善基金會，出售球會所得全數收益將會捐出，基金會將惠及所有烏克蘭戰爭受害者，包括向受害者提供緊急基金應付即時需要，以及支持他們長期康復。」

「請明白到這是一個極為困難的決定，要以這種方式跟球會分別亦令我痛苦萬分，不過我堅信，這是對球會最好的做法。」艾巴莫域治最後深情說道，「希望將來有一天，我能夠最後一次到史丹福橋向你們每一位作最後道別，能夠成為車路士的一部分是一生的榮耀，我永遠會為我們一起取得的成就感到自豪。車路士足球會和球迷將會常在我心。」