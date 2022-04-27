俄烏戰爭｜烏超聯賽21/22球季腰斬　不設冠軍

烏克蘭超級足球聯賽宣布21/22球季腰斬，不設冠軍。



在烏俄戰爭之下，烏克蘭長期處於戒嚴狀態，無法舉行足球比賽，所以烏超宣布今個球季腰斬。烏超發聲明表示：「烏超的球會都支持21/22球季腰斬的建議，因為在戒嚴狀態延長之下，聯賽無法完成。截至2022年2月24日的積分榜，決定21/22球季的最終排名，不設冠軍。相關決定已交由烏克蘭足總的執行委員會批准。」

上一輪的烏超比賽已經是去年12月舉行，接着聯賽歇冬，但在戰爭陰霾下，聯賽未能重開。在積分榜上，薩克達18戰得47分居首，基輔戴拿模以45分排次席，而第3位則是40分的迪尼普。