世界盃附加賽｜蘇格蘭對烏克蘭新賽期終落實　6月1日爭入終極戰

原定於3月24日舉行的蘇格蘭對烏克蘭的世界盃歐洲區附加賽，因「俄烏」局勢問題而延期。周四晚國際足協（FIFA）終公布比賽日定為6月1日。



「俄烏」問題持續，原定於3月24日舉行的蘇格蘭對烏克蘭的世界盃歐洲區附加賽，烏克蘭向國際足協要求延期，惟往後安排一直未有定案。

蘇格蘭對烏克蘭的世界盃歐洲區附加賽，公布比賽日定為6月1日。（Getty Images）

結果周四晚FIFA落實比賽期為6月1日，勝方將於4日後再戰。兩隊的勝方將與擊敗奧地利的威爾斯，爭奪世界盃決賽周席位，出線球隊將在決賽周入B組，與英格蘭、伊朗及美國同組。

已經有29支球隊確認晉級決賽周。（國際足協Instagram）

由於世盃附加賽改期，蘇格蘭主場對亞美利亞的歐洲國家聯賽，將會改為6月8日上演；作客愛爾蘭和亞美利亞的比賽，則如期6月11日和14日舉行。

卡塔爾世界盃出線球隊（已有29隊）：