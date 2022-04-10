體育熱話｜烏克蘭世界冠軍逃難西班牙　重投訓練走出抑鬱重新振作

自俄烏衝突後，烏克蘭「柔道女神」比露迪（Daria Bilodid）便積極透過社交平台發揮影響力，呼籲各界幫助祖國，這名21歲東京奧運銅牌得主日前透露，因家鄉深陷戰火而患上抑鬱症，所幸藉柔道精神助她撐過低潮。



柔道精神讓比露迪重新振作。（Getty Images）

定居烏克蘭首都基輔的比露迪，在俄羅斯入侵初期曾逃至西部的烏日霍羅德避戰火，並在當地與朋友一起協助逃難的同胞提供食物。據奧運新聞媒體《Inside The Games》報道，比露迪在不久後意識到不能再留在烏克蘭：「在這情況下，我什麼都做不了，也陷入抑鬱狀態。」

年僅21歲的比露迪曾在2月於社交媒體發文，指不敢相信戰爭開始，感到害怕並為家人及國家祈禱。（Getty Images）

這名曾兩奪世界冠軍的21歲女將，坦言在戰火中是柔道精神讓自己振作，她帶着媽媽與祖母，跟隨大批民眾由基輔一路輾轉向西歐逃難，如今在離家鄉3400公里之遙的西班牙暫時棲身。

最美柔道女神比露迪：

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比露迪曾在過去訪問中表示從不服輸，若果輸了會要求再跟對方對打，讓她能復仇和取得勝利。她這股不服輸不放棄精神，也讓她漸漸走出抑鬱症陰霾。

比露迪在高美斯等西班牙柔道選手幫助下，目前正在華倫西亞訓練，她感謝來自全球柔道界的支持與鼓勵，她說：「柔道幫助我很多，讓我的精神變得強大，再次訓練對我的靈魂也有好處。」她盼盡力幫助同胞，讓烏國早日重獲自由。