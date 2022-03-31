英超熱話｜愛華頓上下齊支援烏克蘭兵 盛讚曼聯借將：世界級
撰文：趙子晉
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烏克蘭與俄羅斯戰事至今近一個月，不少烏克蘭人被迫逃離家園，移至其他國家變成難民。外流搵食的烏克蘭球員這段日子十分難捱，效力愛華頓的邁高蘭高接受基輔傳媒訪問時，直言球隊上下對他十分支持外，更點名讚揚曼聯借將雲迪碧克。
烏克蘭首都基輔依然守得住，但不少城市已被戰火摧殘，數以百萬計的烏克蘭人逃離家園。眼見祖國被破壞，外流的烏克蘭球員依然要保持專業作賽，絕非易事。
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剛在今年初加盟愛華頓的邁高蘭高（Vitaliy Mykolenko），接受烏克蘭傳媒《UA Tribuna》訪問時，感激球會上下對他的支持，「戰爭爆發後，球隊上下也問我在烏親友的狀況。隔日，主教練（林柏特）向我說：『如有需要，可以花時間休息，不用急。』，球會所有人也理解我的情況，就如物理治療師也提供不同的方法關懷我，這令我始料不及，感到十分高興。」
芸芸隊員中，邁高蘭高點名感激曼聯借將雲迪碧克，盛讚他是世界級球員：「雲迪碧克是世界級球員，他向我說，『我想在荷蘭或波蘭租間房子，讓烏克蘭的難民入住，我會支付所有費用』，這些善舉我不知道如何報答。」
英超第31輪直播賽程；
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