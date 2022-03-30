網球︱烏克蘭一姐身心俱疲 絲慧杜蓮娜宣布暫別賽場
撰文：吳慕兒
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女單世界排名20的烏克蘭網球「一姐」絲慧杜蓮娜（Elina Svitolina），宣布暫別賽場。
這位27歲球手在社交媒體發長文稱，「過去兩個月我身心俱疲，背部傷患已困擾我一頗長時間，痛楚令我不能以最佳狀態迎接賽事。與此同時，觀察着我家鄉烏克蘭所發生的一切，讓我內心感受無法承受的痛楚。」
她說，「烏克蘭人以無比勇氣保護國土，給我繼續在場上奮戰的動力。如今我的身體再也承受不住，需要休息。」她將退出聯合會盃網球賽，以及緊接在歐洲上演的幾項大賽。
俄羅斯入侵烏克蘭後，絲慧杜蓮娜本月初在蒙特雷網球公開賽為抗議賽會讓俄羅斯球手繼續以俄國代表身份參賽，一度威脅退賽。在國際奧委會牽頭建議制裁俄羅斯國家隊後，網球界遂公布俄羅斯及白羅斯（前稱：白俄羅斯）網球員只能以中立身份作賽後，她才繼續參賽，並表示會將全數獎金撥捐烏克蘭軍隊。
她在蒙特雷公開賽兩連勝後8強出局，本月在美國兩項賽事印第安納威爾斯大師賽和邁阿密公開賽均意外未能獲得任何勝仗，世界排名亦由第15跌至20位。
暫時未知她能否趕及在5月下旬的法國公開賽及6月的溫布頓兩項大滿貫賽事前復出，幸好她不會就此告別球壇，強調很快會再見：「多謝大家在這段充滿挑戰的日子給我支持，我肯定不久將來會再見大家！」
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