足球熱話｜選民投票撐麥巴比做法國總統　選票製作認真嚇親市長

周日舉行的法國總統大選次輪投票，現任總統馬克龍據票站調查獲得58.2%得票，將獲得連任，其對手馬林勒龐也承認落敗。有法國傳媒透露，在東部的一條村莊的選區中，有10位選民投了巴黎聖日耳門球星基利安麥巴比。



現任法國總統馬克龍。（Getty Images）

法國《東部共和報》報道，在法國東部一條人口約400人的村莊Tallenay，有348人投票，當中10人投了麥巴比。最令人意外的是，他的支持者並非在正常選票上寫上麥巴比名字那樣簡單，而是預早用電腦改圖，印好一張麥巴比的選票。

有選民支持麥巴比成為法國總統。（Getty Images）

當地市長說：「我們看到一票、兩票，之後是第三票……做得非常似，看起來就像真的選票一樣。那個名字不是用原子筆寫上去的，而是用電腦設計好再打印出來。」那市長補充：「如麥巴比想來參觀我們的村莊，無任歡迎！」

次輪投票只有馬克龍及馬林勒龐兩位候選人，那些麥巴比的選票都會被視為廢票。