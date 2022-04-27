足球熱話｜巴塞小將模仿C朗慶祝入波 竟遭官方「河蟹」｜有片
撰文：高詩琦
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曼聯球星C朗拿度（Cristiano Ronaldo）由效力皇家馬德里之時，已使用其標誌試的「SIUUU」慶祝——躍到半空、轉身落地再張開雙臂。雖然他已不在皇馬，未料這慶祝對巴塞隆拿來說仍是禁忌。
巴塞隆拿的少年A隊日前對科爾內亞青年軍，陣中小將費文盧比斯（Fermin Lopez）射入一記精彩的倒掛入球，他興奮地跑向角球旗，模仿C朗的慶祝方式，最終巴塞以3：2獲勝。直播之時，片段完整出街，但到了賽後，巴塞在官方Twitter分享的片段卻有點不一樣。
巴塞隆拿其後再分享盧比斯的入球片段，在他入波、跑向角球旗期間，已立刻將畫面轉回慢鏡重播其入球，重播完後，亦沒有繼續展示他的慶祝動作。西班牙《馬卡報》認為，巴塞是有意「河蟹」片段，令模仿C朗慶祝的動作，不會在巴塞的平台出現。
C朗當年與美斯分別是皇馬和巴塞的標記，兩人的對決也被視為代表兩支球隊榮辱。不過，C朗離開皇馬已近4年、美斯也已不再在巴塞陣中，巴塞作為世界頂尖球會，今次的處理方法，難免惹來「小器」的批評。
仍有慶祝的影片：
GOLAZZOOO!!! FERMIN LOPEZ!! 1-1 @ferminlopez_11 👏 pic.twitter.com/TkdDRyoTNU— FCB Canteranos (@fcbcanteranos) April 24, 2022
慶祝被消失的官方影片：
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