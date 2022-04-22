足球熱話｜飛燕諾球迷惹禍球會埋單　今季十度被罰逾400萬港元

球迷惹禍，球會埋單。

荷甲傳統球會飛燕諾殺入歐洲協會聯賽4強，奪冠依然有望。飛燕諾在另一方面的「戰績」同樣彪炳，歐洲足協日前因為球迷不當行為，而再度向飛燕諾罰款，已經是今個球季第10次被罰，罰錢罰到怕的飛燕諾，隨即發聲明希望球迷們可以「高抬貴手」自律一點。



飛燕諾在歐洲協會聯賽8強兩回合以6：4淘汰布拉格斯拉維亞，其後將與馬賽爭奪決賽席位。即使球隊晉級，飛燕諾亦要被罰，這支荷蘭老牌球會日前宣布，被歐洲足協罰款70125歐元（約59萬港元），因為飛燕諾球迷在主場看台點燃煙霧彈﹑向球場投擲雜物及阻擋樓梯。

飛燕諾球迷再度在看台鬧事，今季第10次被罰錢。（資料圖片／Getty Images）

飛燕諾今季是「罰款大戶」，今次已經是今季第10度被歐洲足協罰錢，今次更加「罰得最甘」的一次。球迷惹禍，球會埋單，飛燕諾因為球迷交罰款，不經不覺已繳付逾475375歐元（約403萬港元），絕不是一個小數目。

因為球迷不當行為，飛燕諾無端白事多了一大筆支出，為免球迷再度鬧事，飛燕諾特意發聲明，勸籲球迷在下周中的歐協聯4強需要克制，除了避免更多罰款外，飛燕諾原本有一場作客賽事不准球迷入場，幸好暫獲緩刑，若果今回合再度鬧事的話，隨時面臨更多的刑罰。

飛燕諾下周中鬥馬賽爭入歐協聯決賽，賽前特意呼籲球迷要克制。（資料圖片／Getty Images）

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