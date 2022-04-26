足球熱話｜派路整蠱加度素鑊鑊甘　鼻涕蟲與滅火器哪個最經典？

派路喜歡整蠱加度素不是什麼新聞，很多意大利及AC米蘭球迷都清楚。在最近推出的祖雲達斯紀錄片中，時任祖雲達斯主帥派路，談及一次整蠱加度素的經歷，竟騙了對方吃鼻涕蟲！



加度素（左）及派路非常老友，球員時代合作無間，而在場外，前者常被整蠱，而後者就負責作弄他。（Getty Images）

去年1月的意大利超級盃，由派路帶領的祖雲達斯，面對加度素領軍的拿玻里。比賽前，派路講起他跟加度素的一件趣事：「有次我們打賭……你知道蝸牛嗎？是沒有殼的那一種，很大條的。我們說：『加度素，過來吧！如果你吃了牠，我們就給你1萬歐元，我們收好錢，你就將錢收去派給貨倉的工人。』他捉起那條鼻涕蟲，將牠吃掉，但我們沒有給錢。他想殺了我們！」

派路及加度素在球員時代是中場好拍檔，感情非常好，但派路經常作弄加度素。派路在2001年加盟AC米蘭，踢到2011年轉投祖雲達斯，而加度素就在AC米蘭由1999年踢到2012年。兩人除了在AC米蘭合作贏了兩屆歐聯冠軍外，他們也是意大利國家隊的中場主將，贏了2006年世界盃。

加度素及派路曾經是AC米蘭的中場黃金拍檔。（Getty Images）

派路之前講過很多整蠱加度素的往事，小事例如在吃飯的時候，如果加度素講錯一個字，大家會盡情取笑他；就算加度素說得沒有錯，大家仍然取笑，令加度素以為自己又錯了。派路講出欺凌加度素的成員名單：「有我、岩布仙尼、尼斯達、恩沙基、艾比亞迪及奧度，就是我們這班人！」

派路曾經偷了加度素的電話，然後用他的電話向當時AC米蘭的總經理發短訊，內容是「如果你滿足到我的要求，你就可以得到我妹妹」。當時加度素正與球會商討續約。加度素發現了之後，馬上打了派路一頓，之後馬上打電話給總經理澄清：「這只是派路開的愚蠢玩笑！」派路講起這件事，不禁笑言：「其實我一直都很想知對方收到後有什麼反應，很可惜！」

無論在AC米蘭還是意大利國家隊，派路都會整蠱加度素。（Getty Images）

說到整蠱事件，他們在意大利國家隊玩得更癲，因為有迪羅斯！有次迪羅斯與派路合謀，前者躲在加度素的床底，後者就躲入衣櫃中，等待加度素回來睡覺。

派路分享：「加度素回來刷牙，穿上豹紋睡衣，上床看書及照片。當他快將入睡時，迪羅斯從床底伸手上去，抓住他的身體，而我就像個糟糕的情人一樣衝出衣櫃，發出可怕的聲音。雖然可能有心臟病的風險，但加度素處理得很好。他首先打了迪羅斯，之後輪到我。他像發了瘋一樣，想破壞一切。即使他很憤怒，都是一個好人。」

派路以外，迪羅斯都常常整蠱加度素。（Getty Images）

數經典事件，不可不提滅火筒一役。有次國家隊主帥納比准許球員放假一晚，可以外出消遣，大部分球員都出去飲到醉醺醺，只有加度素沒有離開，早就在酒店睡覺。派路說：「他已經熟睡了，戴住他的小睡帽。我們行上去他的房間，迪羅斯發現有支滅火器，他說：『我要去淋熄加度素！』我們敲門，加度素出來開門，跟住迪羅斯就開始噴射滅火器，將加度素淋到滿身皆是，直至用光滅火器。」

整蠱加度素的下場，少不免被打。派路說：「我想逃走，但已經走不到了。當追你的人是加度素，而他又要對付你，你一定要盡全力逃走，但他一定捉得到你。」