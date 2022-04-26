英超︱愛華頓發展與利物浦天與地　轉會淨開支多一倍有凸竟要護級

利物浦與愛華頓是同市死敵，過去幾季發展卻是天與地之比——紅軍在高普領軍下5年內第三度置身歐聯最後四強，今季更朝史無前例的四冠王之路邁進，相反愛華頓卻捲入降班旋渦。

查看兩軍近6季轉會開支，愛華頓使費較利物浦更高，如扣除賣出球員的轉會淨開支，拖肥甚至足足是紅軍一倍以上，可見球會收購眼光對球隊發展如何重要。



利物浦與愛華頓在英超聯賽榜排名「天與地」，其實拖肥轉會開支較紅軍更高。（Getty Images）

利物浦在「轉會精明眼」愛華士（Michael Edwards）帶領下，近年屢次施展「神操作」，2018年以1.45億英鎊天價放走古天奴，然後先後重手買入雲迪積克和艾利臣，已成為經典轉會成功案例。

高普在2015年10月接替羅渣士成為主帥，有統計指，紅軍自2016年起轉會總開支為5.69億英鎊，扣除賣出球員收益，轉會淨開支僅為1.57億英鎊。攤開6年計，即每年約2600萬英鎊。這個開支水平，甚至低過不少中型班球會，利物浦在過去5年的英超聯賽排名分別為：4、4、2、1、3，2019/20球季高舉英超冠軍，今季亦坐亞望冠，加上歐聯5年內三度晉身四強，被視為當今歐洲最強球隊之一。

反觀同處利物浦市的愛華頓，同期轉會總開支高達6.39億英鎊，已較利物浦更高，扣除賣出球員收入，淨開支仍達3.17億英鎊，足足是利物浦的一倍有多！期間買入身價超過2000萬英鎊的球員23人，較利物浦還多出4個，不止獎盃無影，如今甚至墮入降班危機。到底是什麼出了錯？不如先看一看他們自2016年來的十大收購，買入什麼人。

圖輯：愛華頓2016年至今十大收購：

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愛華頓收購連環失誤事件

最高身價的，是4400萬英鎊的冰島球員施古臣（Gylfi Sigurðsson）。他加盟以來，一直是球隊中場核心，連續4季都是中場正選，156次上陣攻入31球。先不論表現與實力如何，去年夏天他突然涉及性侵兒童罪行被捕，即使警方與愛華頓均無開名說明球員身份，符合條件只有他一人，愛華頓將他停職，今季未為球隊上陣。拖肥無故失去中場主力，戰力自然大打折扣。施古臣現已32歲，即使日後能洗脫罪名，對球會而言已無甚轉售價值。

2019年加盟的伊禾比（Alex Iwobi），是阿仙奴棄將，愛華頓竟付出2800萬英鎊收購，買入後表現一如預期，就是沒有表現。3季加起來，91次上陣僅攻入7球，單看數據難以想像是來自一個前線球員。

施古臣是愛華頓轉會身價最高球星，去年夏天犯上官非，復出無期。（Getty Images）

有錢就是任性

愛華頓2016年以2600萬英鎊買入的保拉斯（Yannick Bolasie），加盟後不久即膝部十字韌帶重創長唞一年。他復出後，領隊已由朗奴高文，換成艾拿戴斯。一朝天子一朝臣，拖肥有錢就是任性，經4度外借，保拉斯終在去年夏天免費放走，又一個total loss，血本無歸。

不止是他，2017年加盟的卡拉臣（Davy Klaassen），可能連愛華頓球迷也忘記他的名字，2360萬從阿積士加盟，英超3次正選、4次後備，合共上陣250分鐘。2018年馬高施馬掌帥，卡拉臣效力一季便以半價賤賣到雲達不來梅。

入錯貨經典例子，當然不少得摩斯堅恩（Moise Kean）。加盟至今39次上陣僅入4球，水土不服下只好外借，上季是PSG，今季重返祖雲達斯，一借便是兩季。幸好夠年輕，外借祖記附帶強制買入條款，可望平手離場。

林柏特上任後，愛華頓未見起色。（Getty Images）

英超過去10年轉會淨開支最高球隊：

1. 曼聯／9.09億英鎊／主要獎盃：4個

2. 曼城／8.32億英鎊／主要獎盃：11個

3. 阿仙奴／4.93億英鎊／主要獎盃：4個

4. 愛華頓／3.62億英鎊／主要獎盃：0個

5. 阿士東維拉／3.58億英鎊／主要獎盃：0個

6. 車路士／3.49億英鎊／主要獎盃：6個

7. 韋斯咸／3.16億英鎊／主要獎盃：0個

8. 利物浦／2.93億英鎊／主要獎盃：3個

9. 紐卡素／2.86億英鎊／主要獎盃：0個

10. 熱刺／2.84億英鎊／主要獎盃：0個



問題直正核心

看到愛華頓近年一宗又一宗失敗收購，買人眼光固然甚差，問題真正核心卻不在於收購本身，而是球會管理。只要看一個數據，便可看出利物浦與愛華頓的發展分岔路——2016年至今，利物浦主帥一直是高普，愛華頓呢？馬天尼斯、安斯禾夫（看守領隊）、朗奴高文、安斯禾夫（看守領隊）、艾拿戴斯、馬高施華、鄧肯費格遜（看守領隊）、安察洛堤、賓尼迪斯、鄧肯費格遜（看守領隊）、林柏特，先後經歷9個不同領隊，當中包括安斯禾夫和鄧肯費格遜兩位名宿分別兩度捱義氣，在球會找到正式領隊前暫掌帥印。

每個領隊都有自己的想法和班底，連同看守領隊在內，愛華頓短短6年間已10度易帥，每次易帥新領隊都會在轉會市場買入自己心儀球員，幾年下來屢敗屢戰，總是高買低賣，昔日積下來的底子逐漸消失無形，陣容愈來愈弱，球隊和球員均失去方向。今季經歷「賓尼迪斯之亂」後，愛華頓愈踢愈沉，林柏特上任後未見起色。

愛華頓球會管理層對領隊欠缺耐性，加上轉會市場眼光差，導致球隊面臨首度從英超降班，問題核心跟曼聯相似，只是情況更加嚴重。唯一值得慶幸的或許是，從力戰不敵利物浦一仗之中可見，拼盡全力的愛華頓，也可令如日中天的利物浦陷苦戰。餘下6場他們若能以同一態度應戰，留在英超的機會應仍樂觀。