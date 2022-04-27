歐聯︱利物浦6年人事幾番新　歐霸決賽敗陣後高普一個堅持振軍心

利物浦力爭成為史無前例的英格蘭四冠王，歐聯四強遇上的對手，正是歐戰專家艾馬利領軍的維拉利爾。六年前，高普領軍首季紅軍即闖入歐霸決賽，領西維爾3：1擊敗利物浦封王的人，正是艾馬利。

那場敗仗過後，利物浦球員均如洩氣皮球，隊長軒達臣透露，當年高普堅持做一件事來振奮士氣，如今看來其實是球隊重拾輝煌的第一步。



2015/16球季，利物浦在歐霸決賽1：3不敵西維爾，賽後一班球員十分氣餒。（Getty Images）

歐聯四強 利物浦 對 維拉利爾

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歐聯四強晏菲路迎戰維拉利爾前夕，利物浦隊長軒達臣重提六年前歐霸決賽失望一夜，「我們會永遠記住那一晚，我一直會想起它，因為我記得賽後返回酒店一幕。」他訴說，「明顯地，每個隊友也很失望，大家都只想返入自己房間，任何人都不想見。」

高普當時做了一件出乎眾人意料的事情，「他要每個人到酒店樓下酒吧集合，共度這一晚。」軒達臣認為，高普當時已知道「特別的事情即將開始發生」，那個舉動與他一直認識的高普截然不同，所以常常會想起來，「他似乎已知道未來幾年將會發生的事，我感到他能夠做到，而他亦已證明那確實是一段特別旅程的開端。」

軒達臣憶述，歐霸決賽後眾將返到酒店只想躲在房內，高普卻迫眾人一起到酒吧。（Getty Images）

與眾不同的高普

軒達臣承認，當時他難以樂觀起來，「不可能，因為你剛剛輸掉一起歐洲賽決賽！」「我們作為球員，歐洲賽決賽剛剛落敗那一晚真的很難受。我常會記起來，因為領隊的反應是如此不同，他的想法截然不同。」軒達臣續說，「他當然也失望，但我感覺他知道這只是一個開始，這份信心傳遞到球員身上。」

「第二天我依然失望，可是日子仍要繼續，於是嘗試用那次失敗作為做得更好的動力，嘗試再次晉身歐洲賽決賽，嘗試作為一支球隊那樣一起進步，在未來取得成功。」紅軍隊長揚言，「自此之後發生的事情，果然是命中注定一樣。」

高普將信念注入利物浦，令一班球員在歐霸失利後繼續向前。（Getty Images）

那次決賽失利之後，利物浦五年內已三度置身歐聯最後四強，2017/18決賽負皇馬，2018/19決賽擊敗熱刺封王，今屆賽事不止有機會再次問鼎歐洲冠軍，還同時爭逐英超和足總盃，加上已奪得的聯賽盃，追逐史無前例的英格蘭四冠王。等待多時的英超冠軍，亦已在2019/20球季實現，事後回看，高普當日的預言是對的。

「老實說，當領隊一加盟，我已感到有點特別的事情會發生。他的來臨為球會、球隊、球員以至每一個人振奮士氣。那時我已感覺得到，可是當你在歐洲賽決賽輸掉時，只專注於那一晚，難以對未來樂觀。」軒達臣大讚高普，「領隊很有遠見，對未來發展藍圖很清晰，運用那次經驗帶領球隊繼續向前。」

六年前歐霸四強，摩蘭奴是利物浦一員，如今他已身在維拉利爾。（Getty Images）

一個熟悉面孔

六年前歐霸四強，對手正是維拉利爾，如今兩軍再遇，「黃潛」領隊換成當年領西維爾擊敗利物浦的艾馬利，高普賽前已警告「不要睇小維拉利爾」。黃潛陣中有個紅軍熟悉面孔——艾拔圖摩蘭奴。

摩蘭奴認為，晏菲路較拜仁主場安聯球場更難踢，這位曾效力紅軍5年的舊將聲言，「我不想引發任何衝突，但維拉利爾內很多球員已曾訪晏菲路作賽，他們知道是什麼一回事。」他指出，「這是我們的優勢，我們已知道情況會怎樣，我們必須嘗試不去聆聽任何東西，專心踢足球。」