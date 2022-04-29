【英超】車路士賣盤有眉目 CBS：下周一前將有定案
撰文：楊宇翹
出版：更新：
車路士賣盤有最新動向，據《CBS》報道指，最快下周一前選出球會新主人。
英國《每日郵報》周二曾指，早前不少車路士的潛在買家已打退堂鼓，目前只餘下3個投標者，分別是美國棒球隊道奇班主之一Todd Boehly率領的財團、Martin Broughton爵士（前利物浦高管）以及Stephen Pagliuca（鷹隊和塞爾特人老闆）。
據《CBS》記者Ben Jacobs報道，紐約銀行Raine Group和車路士相信，下星期一前就能選出的新班主，且Todd Boehly及Martin Broughton勝算較高。《天空體育》隨後亦透露，收購車路士最終價格可介乎35億至40億英鎊之間，這將會是體育產業歷史上最大規模的收購。
【英超】車路士力壓曼聯 21次埋門未能贏波 杜慈：把握力欠奉英超｜再次靠C朗迪基亞 曼聯１：１驚險逼和車路士【英超】杜慈笑言車路士來季毋須「心臟重建」 稱微整形就可以了英超｜曼聯僅餘14名一隊球員鬥車路士 馬古尼膝傷或提早收咧足球轉會｜車路士主將落實不續約 引列強搶簽 心儀球會只有一間英超︱車路士1：0小勝韋斯咸 佐真奴12碼宴客 佩列錫一劍封喉F1｜咸美頓認收購車路士 反擊韋斯達賓批評 稱支持阿仙奴是被逼