【英超】車路士賣盤有眉目　CBS：下周一前將有定案

車路士賣盤有最新動向，據《CBS》報道指，最快下周一前選出球會新主人。



英國《每日郵報》周二曾指，早前不少車路士的潛在買家已打退堂鼓，目前只餘下3個投標者，分別是美國棒球隊道奇班主之一Todd Boehly率領的財團、Martin Broughton爵士（前利物浦高管）以及Stephen Pagliuca（鷹隊和塞爾特人老闆）。

據《CBS》報道指，最快下周一前選出車路士新主人。（Getty Images）

據《CBS》記者Ben Jacobs報道，紐約銀行Raine Group和車路士相信，下星期一前就能選出的新班主，且Todd Boehly及Martin Broughton勝算較高。《天空體育》隨後亦透露，收購車路士最終價格可介乎35億至40億英鎊之間，這將會是體育產業歷史上最大規模的收購。