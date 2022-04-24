英超︱車路士1：0小勝韋斯咸　佐真奴12碼宴客　佩列錫一劍封喉

撰文：吳慕兒
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近仗連番失利的車路士，主場出戰另一倫敦球會韋斯咸，千辛萬苦下終在完場前由後備入替的佩列錫一球擊敗對手。

盧保取代賴斯，今季第二度英超正選出場。（Getty Images）

踏入四月，車路士表現嚴重走樣，月初聯賽主場1：4負賓福特，周中史丹福橋2：4不敵阿仙奴，吃下英超主場兩連敗，期間還有歐聯8強被皇馬淘汰出局。連續三場主場面對倫敦球隊，韋斯咸陣中突然不見了中場大將迪格蘭賴斯（Declan Rice）。

賽前消息指，賴斯第三度拒絕與韋斯咸續約，預期今夏將會離隊，車路士正是盛傳對他有興趣的球會之一。領隊莫耶斯將他收起，先列後備，由隊長麥克盧保（Mark Noble）擔正，這僅是盧保今季第二度英超正選上陣。

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迪格蘭賴斯後備上陣。（Getty Images）

車路士攻勢佔優下，一直未能打破僵局，62分鐘迪格蘭賴斯後備入替盧保。戰至76分鐘車路士一口氣換入盧卡古、薛耶治及佩列錫三將加強攻力，並在86分鐘由盧卡古博得十二碼。球證檢視慢鏡後，更以紅牌將侵犯盧卡古的奇治戴臣（Craig Dawson）逐出場。十二碼由佐真奴操刀，射門卻軟弱無力，被韋斯咸門將法比安斯基接實。

佐真奴主射十二碼，被法比安斯基接實。（Getty Images）

韋斯咸縱一時保不失，十人應戰面對車路士狂攻，終在90分鐘失守。佩列錫接應馬高斯阿朗素傳中近門射入，助藍軍以1：0小勝全取3分。

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