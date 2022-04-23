F1｜咸美頓認收購車路士　反擊韋斯達賓批評　稱支持阿仙奴是被逼

車路士賣盤一事，周四（21日）驚爆F1七屆冠軍咸美頓（Lewis Hamilton）和網壇巨星「細威」莎蓮娜威廉斯（Serena Williams）都有意加入。

咸美頓周五（22日）在F1意大利伊莫娜站的賽前記者會上確認消息，面對勁敵韋斯達賓（Max Verstappen）串爆他「是阿仙奴球迷卻收購車路士」，咸美頓卻道出童年陰影。



早前有指咸美頓與「細威」加入由布魯頓爵士（Sir Martin Broughton）牽頭的財團，出資收購車路士，75歲的布魯頓爵士曾短暫擔任利物浦及英國航空主席。咸美頓周五在F1賽前記招承認有意投資收購車路士，成為小股東，並道：「我由4歲到17歲都有踢波，一直有踢校隊、也有入場睇波。」

咸美頓承認想參與收購車路士，並解釋為何會成為阿仙奴球迷。（Getty Images）

紅牛車手、衛冕冠軍韋斯達賓則對此不明所以，「我是燕豪芬球迷，絕不會去買阿積士！我以為他（咸美頓）是阿仙奴球迷呢，他去收購車路士，真是有趣。」其後傳媒亦就此向咸美頓提問，未料他竟道出一個童年慘痛回憶。

「小時候我跟朋友一起踢波，作為唯一一個黑人小孩，我真的很想融入他們，但他們都在支持不同的球會。」驚人的事在後頭，他續道：「我也跟着他們支持不同的球隊，但我做錯了，Sam（Samantha）曾有幾次拳打我的手臂，基本上就是邊打我、邊逼我支持阿仙奴。」咸美頓2歲時父母已離異，當時他隨母親Carmen及母親的男友居住，他所提及的Samantha是Carmen所生的女兒。

咸美頓認為，自己跟阿仙奴的「關係」不會影響他注資收購車路士。（Getty Images）

「我成為了阿仙奴球迷，但當時我的叔叔也是個超級車路士球迷，我跟他一起入場看過很多阿仙奴和車路士的比賽。」他續道，自己說到底是個體育迷，「（足球）是世界上最受歡迎的運動，車路士則是最大、最成功的球會之一。」

「細威」與咸美頓份屬好友，跟隨對方步伐注資收購車路士。（Getty Images）

談及一同投資的細威，咸美頓說：「我們一直保持聯絡，也談論過這件事，她問我有什麼想法，我告訴她，我會參與其中，她也很想參與。」

英媒指出，估計擁有約2.6億英鎊（約26.2億港元）個人資產的咸美頓將就收購一事投資數百萬英鎊，若然成事，他或會在球會內擔任推動平權運動的角色。