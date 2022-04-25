足球轉會｜車路士主將落實不續約　引列強搶簽　心儀球會只有一間

車路士主帥杜曹確認，盛傳離隊多時的中堅魯迪格（Antonio Rüdiger）將不會續約，今季季尾便離隊。

這位29歲德國中堅引起歐洲列強搶簽，但英媒及意大利名記羅曼奴都指，他心儀目標只得皇家馬德里。



車路士因前班主阿巴莫域治被制裁而陷入困境，儘管曾與魯迪格就續約談判，最終未能成事。杜曹日前表示：「情況是，他私下告訴我他想走，我和球會都已經盡力挽留他，但因為被制裁，我們無力再去爭取。若沒有制裁，最少我們可以繼續（與其他球會）爭奪，現在我們猶如被綁住雙手。」

29歲的魯迪格在車路士後防扮演重要角色。（Getty Images）

英國《每日郵報》則指魯迪格早已引來歐洲豪門追逐，包括巴塞隆拿、祖雲達斯和巴黎聖日耳門，不過《每日郵報》和專門報道轉會消息的意大利記者羅曼奴都指，他將與皇家馬德里簽約。

《每日郵報》稱，皇馬為魯迪格開出的條件並非所有「追求者」中最好，但仍遠超車路士原本提供給他的23萬英鎊周薪，雙方會簽下4年合約；羅曼奴的消息相約，指雙方已達成口頭協議，將簽約至2026年，雖然未正式簽約，但相信即將成事，待球季結束後才會公布。

車路士早前在歐聯與皇馬交鋒，魯迪格被對手相中。（Getty Images）

杜曹對於即將失去魯迪格也大感可惜，並坦言難以簽回水平相近的球員，「我們當然要找解決方法，但這也十分困難，因為魯迪格本身性格鮮明、是個好的領袖，他能消除身邊人的不安。他不在的話，我們會很掛念他。」杜曹續指，這是車路士必需面對的情況，「無論我多愛他、他扮演的角色有多重要，車路士總要適應沒有魯迪格的日子，我們總會找到方法解決的。」