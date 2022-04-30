MotoGP｜法國小鮮肉炒車　遭車輪擊中要害　旁述看到也慘叫｜有片

MotoGP西班牙紅牛站，衛冕世界冠軍昆達拿路（Fabio Quartararo）遭遇了炸裂級的「男人最痛」，卻極速「復活」，交出上佳表現。



效力山葉車隊的昆達拿路，上一站在葡萄牙奪得個人今季首個分站冠軍，暫列車手榜榜首，今站乘勇出戰，周五（29日）在第一節自由練習前半段已造出當時的最快時間。不過到中段，他卻慘遭橫禍。

剛滿23歲的昆達拿路獲譽「神童」，去年一加盟山葉廠隊便奪得世界冠軍，成為首位完成這壯舉的法國車手。（美聯社）

平日甚少犯錯的昆達拿路駛經13號彎時，未有為意該段路地面有疑是水或油的痕跡，戰車失控打滑，他連人帶車倒地，落地時，正在高速運轉的戰車尾轆，更撞向他的胯下，令他慘遭「卡蛋」。

這段畫面以超慢動作重播多次，雖然看到車轆未至於全力命中其重要部位，但也肯定有直接接觸，無論是任何語言的評述看到這畫面，都不禁發出「Shhhh」的呼痛聲，或是「我的天啊」、「這看起來超級痛的」。

昆達拿路慘遭「卡蛋」經過：

昆達拿路當然是超級痛的，雖然他很快便爬起來、跑冋已被工作人員扶起的戰車，重新上車駛向車房，但他甫上車，車上的主觀鏡頭已可見到他按住重要部位，回到車房後，更是痛得彎腰、蹲下，一直掩着胯下，需要車隊人員上前安慰，之後即使重新站起也一直無法挺直腰背。有網民笑指，這個畫面「全世界男人看到都感受到痛」。

昆達拿路炒車片段：

A crash which connected right where you don't want it! 😅 @FabioQ20 had an interesting slip off in #MotoGP FP1! #SpanishGP 🇪🇸 pic.twitter.com/nIn8mvctIj — MotoGP™🏁 (@MotoGP) April 29, 2022

接受一輪檢查、休息過後，昆達拿路趕及在自由練習結束前再次回到賽道上，鬥志可加。昆達拿路在許多關心他「蛋蛋」狀況的傳媒包圍下出車，他剛上車之時似乎又再被上下震動的車子撞到傷處，又不禁再按住重要部位，在餘下的練習時間，他的速度已比起意外前遜色不少，最終排行第5。

不過畢竟是被譽為「神童」的上屆世界冠軍，昆達拿路經過充足的休息後，立刻回復戰鬥力，在同一日相隔約4小時的第二節自由練習中跑出最快圈速，以第一名進入排位賽第二回合，未知遭遇這慘劇後，今周可否一帆風順、再度奪冠？