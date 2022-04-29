F1｜偉大車手生涯倒數　華迪爾暗示告別　咸美頓反擊退休之說

今季F1在一眾年輕車手冒起之下，一眾老將如七屆冠軍咸美頓（Lewis Hamilton）、四屆冠軍華迪爾（Sebastian Vettel）黯然失色，關於他們的未來去向，兩人各有暗示。



37歲的咸美頓在上一站伊莫娜站表現低迷，風頭遭發揮穩定的新隊友佐治羅素蓋過，加上平治戰車競爭力不及以往，他亦坦承今年沒可能爭取破紀錄的第八冠。紅牛車隊顧問曉密馬高更戲稱，咸美頓「也許去年便應結束生涯」，這位七屆世界冠軍昨日在Instagram發文，疑似隔空反擊。

咸美頓放上兩幀硬照，照片中的他在平治車房被車胎圍繞下留影，紅色的背光充滿霸氣，他寫道：「繼續雕琢我的傑作，而完成的期限，由我自己作主。」似是暗示外界無需對他何時退役諸多意見。

華迪爾近年專注於人權及環保等議題，戰意似乎已不及當年。（Getty Images）

至於另一盛傳或會在今季後高掛頭盔的，是四屆冠軍、現年34歲的華迪爾，華迪爾駕駛Aston Martin戰車雖然偶有佳作，但車隊的競爭力似乎沒有因新規例而有任何進步，相比咸美頓，他的鬥心似乎已不及從前。

華迪爾日前出席活動時談及自己的將來，坦言：「兩年前我說過，我還會再參加F1兩年……我的合約到年底才結束，（是否續約）還未作決定，一切視乎車子的性能有多好、車隊的發展，和比賽的表現。」