意甲｜米赫洛域入院後博洛尼亞未輸過　球員齊集醫院送上窩心時刻

博洛尼亞在周三意甲以2：1擊敗國際米蘭，一班球員周四中午到醫院探望正接受抗癌療程的教練米赫洛域，場面令人感動。球員在醫院外拍掌及唱歌，米赫洛域就從病房的窗戶探頭出來。米赫洛域喜見球隊成績理想，多場不敗，更用自己的健康開玩笑：「如果你們繼續這樣的表現，我很開心繼續留在醫院。」



博洛尼亞尼近期成績穩定，繼月初作客賽和AC米蘭0：0後，周三靠阿拿奧杜域及高拿辛桑尼各建一功，主場以2：1反勝另一支前列分子國際米蘭，連續5場聯賽不敗。

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博洛尼亞在周三意甲反勝國際米蘭。（Getty Images）

在周四中午，博洛尼亞拉隊到醫院，探望教練米赫洛域。53歲的米赫洛域上月底白血病復發，再入院接受治療，近一個月都未能領軍，由助教迪里奧（Emilio De Leo）代為督師。不過，在米赫洛域入院治療期間，博洛尼亞保持不敗。

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博洛尼亞球員在醫院外的草地聚集，拍掌高唱，與米赫洛域分享擊敗國米的喜悅，並鼓勵他在抗癌路上堅持及努力，期間有球員眼濕濕，要拭抹眼淚。米赫洛域就從3樓病房的窗戶中探頭出來，並向球員講話，多謝他們的努力。

Wonderful scenes: Bologna team go and visit coach Sinisa Mihajlovic at the hospital after their victory over Inter yesterday. pic.twitter.com/B7R4LBWJMY — Italian Football News 🇮🇹 (@footitalia1) April 28, 2022

米赫洛域說：「你們令我年輕了10年，多謝你們，我愛你們。自從我入院之後，你們一場都未輸過，我看看能否盡快出來。不過，如果你們繼續這樣的表現，我很開心繼續留在醫院。」

米赫洛域癌症復發，暫時未能親自督師。（Getty Images）

助教迪里奧透露，米赫洛域一直很緊張球隊的成績，也有在醫院觀看直播。在對國米的賽後，米赫洛域利用視像通話恭喜球員，並向大家表示他是非常關注球隊表現。

博洛尼亞如今34戰得42分，排第13位，不用擔心降班。他們下一場會作客羅馬。