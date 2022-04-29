英超熱話｜曼聯新星末段入替初登場　隨時是世界上最幸福小將

年僅17歲的阿根廷小將加拿祖，在英超「紅藍大戰」末段入替，生涯首次在英超登場，地標戰心情興奮，難以以言語形容。年紀輕輕的他，其實早已完成不少球員的目標，他有幸與當今兩大球王做隊友。



曼聯與車路士在周四深夜英超碰頭，結果兩軍以1：1握手言和。曼聯衝擊來季歐聯席位難上加難，似乎已經「收韁」等完季。看守領隊蘭歷克仔給予年輕小將上陣機會，17歲的小將加拿祖（Alejandro Garnacho）首度在英超登場，末段入替另一小將艾蘭加。

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17歲的加拿祖首度代表曼聯一隊在奧脫福上陣。（Getty Images）

對年青球員而言，不論上陣時間多少，若能代表一隊披甲已經是一大成就。加拿祖以17歲之齡披上曼聯隊衣踏上「夢劇院」，賽後透過社交網站坦言夢想成真，「我無法表達地標戰的感受，我達成了4歲許下的願望，為曼聯一隊上陣。」這名阿根廷新星其後感激球會及親友的支持，他會繼續努力，希望有朝一日成為奧脫福的常客。

加拿祖在奧脫福作賽是夢想成真。（Getty Images）

C朗拿度與美斯是當今兩大球王，不同球員也想與二人合作，就算一場也好，年紀輕輕的加拿祖已經達到這成就。他在曼聯與C朗拿度做隊友；早前獲阿根廷國家隊徵召入伍，縱然沒有上陣，他也可與美斯一同訓練，機會難得。

從加拿祖的個人Instagram，就可以發現到他與球王們的痕跡。這名阿根廷新星早前上載與美斯的合照，並配上「夢想果然成真」，同時稱呼美斯為偶像及加上一個代表史上最佳的山羊表情符號。

加拿祖早前獲阿根廷國家隊徵召，有幸與美斯一同訓練。（Instagram截圖）

換個場合，當加拿祖在曼聯時，C朗拿度卻成為他的史上最佳，事關這名葡萄牙超級球星早前鬥諾域治連中三元，他將皮球送給加拿祖，此子以史上最佳形容C朗，同樣配上一個山羊符號。這個貼文引來另一名「大師兄」的注意，阿古路笑言「因為你未同過美斯合作」，才把C朗當作史上最佳。

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C朗拿度連中三元後，獲得大師兄贈送皮球。（Instagram截圖）

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