英超｜曼聯確認蘭歷克5月底執教奧地利國家隊　同時兼任球會顧問

曼聯今日在官網宣布，看守領隊蘭歷克成為奧地利國家隊主帥。當球季完結後，蘭歷克卸任紅魔帥位，他會出任奧地利國家隊教練，同時兼任曼聯的顧問。



曼聯的聲明指，蘭歷克與奧地利足總簽約兩年，如果他能夠帶隊獲得2024年歐國盃決賽周資格，他的合約會自動延長兩年。

在今個英超球季完結後，蘭歷克5月底會正式接掌奧地利，帶領球隊出戰歐國聯對克羅地亞、丹麥及法國。

蘭歷克在周四避談接掌奧地利國家隊一事，曼聯周五確認這個消息。（Getty Images）

同時間，蘭歷克會出任曼聯的顧問兩年。他說：「我會在季尾成為奧地利國家隊的教練，但同時我會成為曼聯的顧問。我真的十分期待，可以幫到曼聯再次成為爭標分子。」

「成為奧地利主帥，我感到十分光榮。可以帶領一支渴望成功的年輕球隊，接下來前往德國參加歐國盃，這樣的前景令我充滿期待。」

曼聯早前已宣布，委任來自荷蘭的坦赫格為下季領隊。