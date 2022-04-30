英超｜阿積士出招助坦赫格專心爭三連霸　曼聯球探部洗牌準備來季

職場道德101：未返新工，都要返好宜家呢份工。

英超曼聯從荷甲阿積士覓得新帥坦赫格於來季領軍，未上任已在背後密密準備。阿積士為免今季空手而回，通知曼聯將會開動「勿擾模式」，指定時間禁止聯絡坦赫格。



曼聯新聞多，換領隊簽球員都是新聞。坦赫格確定來季接掌後，有關職權與組軍的消息不絕於耳。對於坦赫格現時波士阿積士，或許是滋擾。

坦赫格要「封口」，有事留待賽後講。（Getty Images）

阿積士過去兩季均在荷甲封王，現正排榜首，領先燕豪芬4分。直至下月22日，餘下4仗聯賽，稍一不慎失分，本季唯一錦標希望便岌岌可危。荷蘭《ESPN》報道，阿積士告知曼聯高層，該4仗賽前48小時，不准接觸坦赫格。要聯絡下任主帥，諮詢意見及決策，請在賽後。

阿積士本季未有錦標到手，聯賽不容有失。（Getty Images）

阿積士本季未有錦標到手，不論球季前哨戰「告魯夫碟」，以及本月中的荷蘭盃，均負死敵燕豪芬。荷蘭盃決賽時，坦赫格加盟曼聯的消息傳得熱哄哄，決賽後數天便正式公布。

另邊廂，曼聯有高層變動。體育媒體《The Athletic》稱曼聯的談判總監祖治（Matt Judge）已提出辭職，預計年底離任。他自2014年負責轉會及合約談判事宜，曾被前主帥雲高爾形容是執行副主席活華特的「右手」。早前已有報道指，曼聯的球探部門高層相繼離開。

曼聯百廢待興，下季可會大革新？（Getty Images）