英超｜英媒披露蘭歷克劣評曼聯更衣室　開會斥球員自私兼權力過大

英國《每日鏡報》報道，曼聯看守領隊蘭歷克會撰寫一份更衣室評估報告，交給新領隊坦赫格，讓對方提前了解曼聯球員的特點及狀況。報道以震驚及恥辱去形容蘭歷克對曼聯球員的評價，他指曼聯球員自私、過分膨脹、欠缺質素以及權力過大。



英國《每日鏡報》披露，蘭歷克開會時向高層批評球員，認為更衣室需要大換血。（Getty Images）

蘭歷克與足球總監梅圖及行政總裁李察阿諾特開會，後兩者要求蘭歷克撰寫一份對曼聯更衣室的鉅細無遺的評估報告，交給今夏接掌球隊帥印的坦赫格。蘭歷克告訴兩位高層，儘管曼聯的更衣室情況令人失望，但他不會退縮的。他形容曼聯球員自私、過分膨脹、欠缺質素以及權力過大。有卡靈頓訓練基地內的高級人士透露，蘭歷克對球員缺乏專業態度及精神感到震驚。

報道稱，蘭歷克向曼聯高層建議「大清洗」，並引入年輕及渴求榮譽的球員。（Getty Images）

蘭歷克表示，有些球員在比賽中無視他的安排及指令，並告訴梅圖及李察阿諾特，多位曼聯球員的水平不合標準，體能上無法跟活力十足的對手抗衡，對方比他們跑得更快及更硬朗。他建議李察阿諾特「大清洗」，引入渴求榮譽的年輕球員。

報道表示，蘭歷克質疑連迪洛夫的判斷能力及位置感。（Getty Images）

短短半季，蘭歷克已體會到曼聯的亂況，他很樂意將帥位交給坦赫格。他不滿意艾歷拜利、雲比沙卡及菲爾鍾斯的能力，亦質疑域陀連迪洛夫的決斷力及位置判斷。儘管哈利馬古尼近期防守上醜態百出，但蘭歷克認為曼聯為他投入了8000萬鎊，恐怕球會難以將他拋售。

相信迪基亞是蘭歷克最信任的一環，報道中沒有提過他批評曼聯的門將位置。（Getty mages）

在中場線，蘭歷克認為曼聯缺乏活力及對抗性，令到感到驚訝，他指這個位置需要緊急引援，至少要簽入兩名跑動勤力積極又有活力的球員，再加多一位組織型的球員。前線上，儘管C朗拿度老而彌堅，但問題亦大。他告訴梅圖，簽入如卡雲尼這樣的老將，是短視並缺乏未來規劃的行為；他還提到簽恩哈路的情況也是一樣。

該報道指，蘭歷克認為曼聯簽卡雲尼是短視的行為。（Getty Images）

蘭歷克相信拉舒福特及查頓辛祖可以貢獻更多，但曼聯都需要引進一名主力射手，而外借西維爾的安東尼馬迪爾明顯不是答案。在今夏將轉任顧問的蘭歷克堅持，曼聯必須盡快解決這些問題，否則未來繼續四大皆空。