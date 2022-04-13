英超｜英媒：曼聯下任主帥將有定案　坦哈格口頭答應加盟簽約三年

重建進度停滯不前的夢劇院，新任舵手看來有定案。

曼聯物色來季領隊，與阿積士領隊坦哈格好事近。英媒指坦哈格已跟「紅魔鬼」達成口頭協議，簽約加盟至少3年，最快在下周會正式宣布。



正由蘭歷克任看守領隊的曼聯，近日與一些潛在人選會面，當中與坦哈格洽談有進展。體育傳媒《The Athletic》、英媒《每日郵報》均指，坦哈格口頭答應來季上任，簽約3年，附帶條件延長1年。

坦哈格成為下任曼聯主帥，行情升溫。（Getty Images）

報道指曼聯與阿積士仍在就交易細節磋商，曼聯須支付解約金，估計約170萬鎊。而且阿積士正值球季關鍵時刻，不容分心。他們今季與燕豪芬惡鬥，除了荷甲，兩軍在本周日合演荷蘭盃決賽。曼聯為表尊重阿積士與坦哈格，保持低調，故此最快要待荷蘭盃決賽後，才有正式公布。

曼聯近况不濟，在爭逐第四名上落後於對手。（Getty Images）

據早前報道，坦哈格與曼聯代表會面，要求在轉會事務上有足夠話事權。他有自己的教練團班底，其中曾效力曼聯的荷蘭國腳尹佩斯將會重返「紅魔」擔任教練。坦哈格2017年上任阿積士主帥，為球隊兩奪荷甲，更帶出一班新星，在2018年歐聯捲起「青春風暴」，戰至準決賽最後一刻，才被熱刺擯出局。