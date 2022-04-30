蘭歷克兼任國家隊主帥及曼聯顧問　加利仔質疑：當中有利益衝突

曼聯昨日（29日）在官網宣布，看守領隊蘭歷克成為奧地利國家隊主帥，代表下季起他會同時兼任國家隊教練及曼聯的顧問。

此決定引來曼聯名宿加利里尼維利質疑，兩個重任同時執行的可行。



蘭歷克日前與奧地利足總簽約兩年，如他能夠帶隊獲得2024年歐國盃決賽周資格，他的合約會自動延長兩年。在今個英超球季完結後，蘭歷克5月底會正式接掌奧地利，帶領球隊出戰歐國聯對克羅地亞、丹麥及法國。

蘭歷克日前與奧地利足總簽約兩年，他會同時兼任國家隊教練及曼聯的顧問。（Getty Images）

蘭sir其後身兼兩職，曼聯名宿加利尼維利對此表示質疑：「曼聯顧問真的可以每個星期考察奧地利球員表現？奧地利是支好球隊，9月、10月、11月及明年3月也有國際賽，究竟蘭歷克會優先做曼聯顧問教奧地利的工作？當中有利益衝突，我看不到身兼兩職的可行性。」

曼聯名宿加利里尼維利質疑，兩個重任同時執行的可行。（Getty Images）

惟蘭歷克似乎不擔心其自己的能力，他說：「我會在季尾成為奧地利國家隊的教練，但同時我會成為曼聯的顧問。我真的十分期待，可以幫到曼聯再次成為爭標分子。」