英超｜曼城爭奪雙冠重大打擊　基爾獲加足踝傷嚴重或收咧

曼城在爭奪英超與歐聯雙冠的最後直路，遇上大難題。主帥哥迪奧拿透露，歐聯8強受傷的右翼衛基爾獲加，足踝傷患不輕，有可能提早收咧。

後衛陣一變再變，愈變愈殘，爭標路出現暗湧。



曼城在英超領先利物浦1分，本港時間今晚深夜作客列斯聯。哥迪奧拿賽前坦承獲加在今仗，及下周四凌晨歐聯準決賽次回合作客皇家馬德里，都無法上陣。被問到獲加何時回歸，哥迪奧拿回答：「現在我不知道。」

基爾獲加在歐聯八強次回合受傷，半個月過去仍未復出。（Getty Images）

基爾獲加是「藍月亮」防線重要一員，加盟後進步良多，憑着高速可以隨時配合戰術，翼衛變中堅。他在本月歐聯8強次回合作客馬德里體育會，左足踝受傷後一直缺陣。

哥迪奧拿難料獲加何時復出，看來情况不樂觀。（Getty Images）

曼城力求奪得球會首次歐聯，在準決賽首回合以史東斯出任右閘，可是上半場未完又告受傷，要由老將費蘭甸奴入替。費蘭甸奴雖然有助攻，但面對年幼15歲的同鄉雲尼斯奧斯祖利亞，後段一次防守被「完爆」，疲於奔命。

基爾獲加是曼城3次聯賽冠軍的功臣。（Getty Images）

獲加近季都是曼城後防正選，準決賽次回合無緣，哥迪奧拿又要「執陣」。可幸是助攻力高強的祖奧簡斯路停賽完畢，可以復出。