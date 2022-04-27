歐聯4強｜曼城首回合力克皇家馬德里　賓施馬梅開二度保希望

歐聯4強首回合，英超的曼城主場以4：3擊敗西甲的皇家馬德里，先拔頭籌。



曼城今場入局快，兩分鐘便開紀錄，馬列斯禁區頂左路傳入中路，奇雲迪布尼的入楔恰到好處，俯身一頂入網，曼城領先1：0。11分鐘，迪布尼轉做助攻，從左路放急勁的地波入禁區，加比爾捷西斯一控轉身，避開皇馬守衛，一射入網，幫「藍月亮」拉開到兩球優勢。

賓施馬食住辛真高的身位，第一時間接應傳中射入，幫皇馬半場追近。（Getty Images）

曼城今場形勢佔優，攻勢的次數及威脅皆在皇馬之上，主隊佔6成控球，射門16次，其中6次中目標，而皇馬就11射5中。如果曼城的把握力好一點，相信可以在上半場拋離皇馬。皇馬射手賓施馬就盡顯級數，把握得到機會，在33分鐘，他接應費蘭特文迪的傳中，搶先辛真高一步射入，幫皇馬在半場追成1：2。

菲爾科頓換邊後建功，幫曼城再拉開。（Getty Images）

曼城及皇馬今場踢出入球騷，一場比賽踢出尤如兩回合的比數，最開心的肯定是球迷。53分鐘，費蘭甸奴右路傳中，菲爾科頓中路無人看管下頂入，曼城再拉開比數到3：1。兩分鐘後，皇馬的雲尼斯奧斯祖利亞左路突擊，過了費蘭甸奴後長驅直進，殺入曼城禁區射入，為皇馬追成2：3。

曼城中場貝拿度施華當選今場最佳球員。（Getty Images）

74分鐘，賽後當選今場最佳球員的貝拿度施華，從禁區邊帶波入去，起左腳抽射入網，曼城領先4：2。不過，曼城中堅拿樸迪犯手球輸12碼，皇馬在82分鐘由賓施馬操刀破網，追成3：4。最終，雙方共入7球，曼城贏4：3先下一城，兩隊下周再在班拿貝決高下。

歐聯4強｜賓施馬再次拯救皇馬 超強心理質素造就高章12碼