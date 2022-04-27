歐聯4強｜曼城贏波將帥卻難掩失望　皇馬負一球而退要多謝馬列斯

曼城在歐聯4強首回合主場以4：3擊敗皇家馬德里，儘管曼城先拔頭籌，但將帥們賽後訪問中都略帶失望及可惜，他們都認為曼城錯失太多機會，本應大勝變成僅勝一球。數曼城今場的「大嘥鬼」之首，肯定是馬列斯，錯失了3次黃金機會，其中一次更激到領隊哥迪奧拿扎扎跳！



雖然馬列斯今場交出一記獨到的傳中，助攻奇雲迪布尼入波，但相信更多球迷記住了他一而再失機的時刻。27分鐘，曼城有次二打一的快攻機會，馬列斯右路推進入禁區，他的射門位置較窄，而且皇馬守衛丹尼爾卡華積趕到，而中路的隊友菲爾科頓無人看管，名副其實「空過崆峒派」。

雖然隊友菲爾科頓在中路無人看管，但馬列斯決定自己射。（Twitter）

見到馬列斯一腳射中網側，哥迪奧拿非常激動。（Twitter）

不過，那一刻馬列斯選擇射門，擊中網側。鏡頭影到哥迪奧拿在場邊相當肉緊，被激到彈起來札札跳！如果曼城把握到這次機會，便可拉開到3：0。

曼城今場形勢佔優，攻勢的次數及威脅皆在皇馬之上，主隊佔6成控球，射門16次，其中6次中目標，而皇馬就11射5中。如果曼城的把握力好一點，相信可以在上半場拋離皇馬。

了解全場戰況：歐聯4強｜曼城首回合力克皇家馬德里 賓施馬梅開二度保希望

48分鐘，馬列斯再有機會，在禁區偏右位置射門，但中遠柱彈出，欠點運氣。

馬列斯這球射中柱，差點運氣。（Twitter）

77分鐘，這位阿爾及利亞翼鋒再次在右路發難，扭入禁區腹地，突然變速轉方向，由內切改為落底，騙倒皇馬防線，窄位施射，遠柱柱邊斜出。馬列斯3次黃金機會，若果把握到一次，相信曼城已經半隻腳入到決賽。

馬列斯下半場這球窄位施射略門而過。（Twitter）

曼城將帥賽後不約而同地提及，他們今場錯失了很多機會。領隊哥迪奧拿說：「這是一場雙方都踢得好的比賽，我們有很多地方都好得好，但不幸地我們失了幾球，而且未能攻入更多入球。」

哥帥續說：「我們在控球及無球時都做足一切，創造了一次又一次的機會，我不能再要求更多。我叫球員好好休息，下場面對列斯聯是最重要的，跟住我們要去馬德里贏波。兩支球隊都渴望進攻，同樣踢得有質素。今場是精彩的比賽，恭喜安察洛堤及他的球隊，因為他們踢得非常好。」

雖然哥迪奧拿表示不能再要求更多，但他都對球隊未能爭取更多入球而可惜。（Getty Images）

菲爾科頓說：「對於看比賽的球迷，這場明顯是精彩的足球比賽。我們很清楚在那些危險位置失去控球，對方一定會懲罰我們。這是我們需要改善的地方。我們本應有機會了結他們，在這種比賽，你一定要把握到那些機會。」雖然科頓入了一球，但在29分鐘都錯失了一次大好機會，當時他接應迪布尼大師級的傳球，推到禁區，面對泰拔高圖爾斯「攞得太盡」，射斜出界。

如果科頓射入這一球，曼城將會領先3：0。（Getty Images）

歐聯4強｜賓施馬再次拯救皇馬 超強心理質素造就高章12碼

貝拿度施華說：「在頭20分鐘，我們踢得非常好，我們的壓迫控制了比賽。不幸地，我們未能好好把握得住兩球領先優勢，但仍能贏出首回合。我本來能夠把握得到更多機會，但無論如何，都踢了一場好波。」

今場鬥把握力的話，賓施馬與馬列斯真的高下立見。（Getty Images）

內地評述員詹俊在微博發文，也提及曼城把握不足的問題，他寫：「曼城浪費了太多機會，這也是連續兩個賽季缺少中鋒射手的一個縮影，不過他們也有6名球員本季進球（入球）上雙，這麼開放的比賽不愁沒進球。」