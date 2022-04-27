歐聯4強｜賓施馬再次拯救皇馬 超強心理質素造就高章12碼
撰文：顏銘輝
出版：更新：
皇家馬德里在歐聯4強首回合，作客以3：4不敵曼城，帶住落後一球的差距進入次回合，晉級「仲有價講」！皇馬前鋒賓施馬今場梅開二度，盡顯強大的心理質素，尤其是在比賽尾段冷靜地踢出一球「柏倫卡12碼（Panenka penalty）」，幫球隊追近至3：4完場。
在82分鐘，當時落後2：4的皇馬獲得12碼，因為曼城中堅拿樸迪手球。這時候，賓施馬拿住皮球，站到12碼點，承受很大的壓力。帶住一球或兩球差距到次回合，無論對實際形勢還是球隊士氣，都有很大的分別。賓施馬會射左邊，還是右邊？最後，他選擇最「高章」的方法，輕力挑射入網，幫皇馬追成3：4。
了解全場戰況：歐聯4強｜曼城首回合力克皇家馬德里 賓施馬梅開二度保希望
「所有門將都有研究我的12碼，所以我一定要改變。」梅開二度的賓施馬賽後說：「我腦入面一直有個想法，如果你不主射12碼，就永遠不會射失。關鍵就是心理及自信。我對自己就充滿信心……所以我決定這樣射，效果很理想。」
34歲的賓施馬今季老而彌堅，愈戰愈勇，在歐聯淘汰賽屢獻關鍵入球。他在淘汰賽已經攻入9球，可說是以一己之力帶領皇馬打入4強。他在16強對巴黎聖日耳門入3球，8強對車路士入4球，到今場對曼城入兩球。
【歐聯】曼城主場迎戰皇馬 0冠硬撼13冠 哥帥：難以置信的考驗歐聯︱艾馬利的英超回收軍 英冠球員撐起維拉利爾再做歐戰奇兵一文睇清歐聯、歐霸、歐協聯四強形勢 英超表現最佳四路進軍【歐聯】施蒙尼繼續駁火 直斥哥迪奧拿善長包裝 實情明褒實貶歐聯｜曼城足總盃鬥利物浦前兩大將受傷 哥帥：陷入了大麻煩歐聯｜馬體會惡人王防務貢獻良多 兩回合一個數據震驚全場歐聯｜菲爾科頓變攻擊目標 紮頭踢足全場更露勝利者笑容歐聯｜利物浦主場遭賓菲加迫和照晉級 高普警告鬥維拉利爾忌輕敵