歐聯4強｜賓施馬再次拯救皇馬　超強心理質素造就高章12碼

皇家馬德里在歐聯4強首回合，作客以3：4不敵曼城，帶住落後一球的差距進入次回合，晉級「仲有價講」！皇馬前鋒賓施馬今場梅開二度，盡顯強大的心理質素，尤其是在比賽尾段冷靜地踢出一球「柏倫卡12碼（Panenka penalty）」，幫球隊追近至3：4完場。



在82分鐘，當時落後2：4的皇馬獲得12碼，因為曼城中堅拿樸迪手球。這時候，賓施馬拿住皮球，站到12碼點，承受很大的壓力。帶住一球或兩球差距到次回合，無論對實際形勢還是球隊士氣，都有很大的分別。賓施馬會射左邊，還是右邊？最後，他選擇最「高章」的方法，輕力挑射入網，幫皇馬追成3：4。

了解全場戰況：歐聯4強｜曼城首回合力克皇家馬德里 賓施馬梅開二度保希望

賓施馬梅開二度，幫皇馬追成3：4，次回合仍有得鬥！（Getty Images）

「所有門將都有研究我的12碼，所以我一定要改變。」梅開二度的賓施馬賽後說：「我腦入面一直有個想法，如果你不主射12碼，就永遠不會射失。關鍵就是心理及自信。我對自己就充滿信心……所以我決定這樣射，效果很理想。」

34歲的賓施馬今季老而彌堅，愈戰愈勇，在歐聯淘汰賽屢獻關鍵入球。他在淘汰賽已經攻入9球，可說是以一己之力帶領皇馬打入4強。他在16強對巴黎聖日耳門入3球，8強對車路士入4球，到今場對曼城入兩球。