跑步｜為弟弟為家人而跑　波士頓馬拉松衝線走過恐怖襲擊傷痛

世界六大馬拉松之一，波士頓馬拉松回到傳統的美國「愛國者日」舉行，參賽人數回復至三萬人水平。

一切都似回復正常。人留下來，人走出去，都要好好活下去。

9年前波馬爆炸案中，年僅8歲的馬丁不幸喪命。兄長亨利今早回到弟弟離世的地點，衝過終點，為一家人留下另一重波馬回憶。



亨利（Henry Richard）在美國周一（18日）早上舉行的波士頓馬拉松，成為三萬跑手之一。他穿起印有「MR8」的跑衫，以4小時2分20秒衝線。跑到終點前的直路，亨利數度停步，包括在弟弟受襲的位置停下，以示紀念。

亨利衝線時難掩激動而留淚。（twitter:The Boston Globe）

衝線後，2014年波馬冠軍卡菲茲基（Meb Keflezighi）為亨利掛起完賽獎牌。亨利與家人難掩激動，不禁流淚。亨利說：「百感交集……我知道馬丁跟我一起跑。」20歲的亨利強調完成波馬，不止為了逝去的弟弟，還有一家人。

卡菲茲基（中）為亨利（左）掛上完賽獎牌。他勝出爆炸案後一年舉行的波馬，當時的號布寫上受害者名字。（twitter）

「我為我倆而跑，亦為姐姐，還有家人而跑。多年來為了這一刻，終於可以達成」，亨利說從未擔心失去動力，「有很多人支持我，朋友、家庭，很多人支持我」。

亨利（左四）悼念爆炸案中喪生的弟弟。（Getty Images）

「MR8」代表亨利弟弟馬丁（Martin Richard）的名字，以及年齡。他在2013年波士頓馬拉松遇上恐怖襲擊，被第二枚炸彈波及，死時僅8歲。馬丁的姐姐亦在恐怖襲擊中失去左腳。李察一家及後成為MR8基金，宣揚公義與和平等價值。