跑步｜南非奧運三朝元老　首戰50公里即破世界紀錄

南非37歲跑手莫高卡（Stephen Mokoka）周日（6日）參加於南非舉行一場國際田聯認可的精英級（Elite Label）賽事，首次挑戰50公里即以2小時40分13秒完成，刷新世界紀錄。



據英國媒體《BBC》報道，莫高卡由1500米到馬拉松均有涉獵，三次代表南非曾出戰奧運，分別參加男子1萬米和馬拉松，於2019年世界半程馬拉松錦標賽以59分36秒刷新南非半馬紀錄。賽事是一項世界田聯（World Athletics）認可的精英級賽事，賽事名叫 Nedbank Runified 50km

莫高卡將男子50公里世界紀錄推前近2分鐘。（國際田聯官網）

莫高卡今次參加於南非伊莉莎白港舉行的世界田徑精英公路賽50公里項目，首次挑戰即以2小時40分13秒完成，改寫埃塞俄比亞跑手Ketema Negasa跑出的2小時42分07秒，將男子50公里世界紀錄推前近2分鐘。

賽後，他表示50公里很累，「這是漫長的賽事，但我很享受這一切。」他更提到自己對50公里沒有概念，沒有太多留力或加速策略。初段緊隨配速員，以1小時21分02秒完成頭25公里，到35公里配速員退場，才開始加速，最後比第二名快4分鐘。

莫高卡由1500米到馬拉松均有涉獵，三次代表南非曾出戰奧運。（Getty Images）