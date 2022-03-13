跑步｜雨天裝備｜未來九天潮濕大霧兼驟雨　春雨下練跑要做七件事

春季來了，繁花盛開固然令人心曠神怡，但濕𣲷𣲷天氣也隨之而來。根據天文台九天天氣預報，未來一周天多天陰有雨，跑友們外出跑步要多加防範春雨，吸入濕氣固然影響身體循環，疫情嚴重下更要避免一不留神「攝親」。
享受了幾天初春和暖陽光，最討厭的潮濕天氣終要來臨。天雨雖然阻不了跑友訓練，但春雨還是要小心，不防參考長跑教練兼跑鞋台老闆楊肇麟的貼士。
1. 記得戴帽
阿楊：「特別是戴運動眼鏡跑步的跑友，雨水會沾濕鏡片影響視線，帽子可幫忙阻擋雨水，十分有用。」
2. 穿膠粒底跑鞋
阿楊：「建議穿著前掌有膠粒底的跑鞋，『冇咁跣』，減少滑倒『拗柴』的風險。」
3. 帶備風褸
阿楊：「雖然天氣炎熱，但每逢翻風落雨，溫度總會稍跌，加上練跑後消耗體力，怕凍的朋友不妨帶備薄風褸，以備不時之需。」
4. 帶後備襪
阿楊：「若打算練習後洗澡更衣才回家，除了衫褲，別忘記帶多對襪，這些小物件最易帶漏。」
5. 沖熱水涼
阿楊：「若不打算練習後即時洗澡換衫，緊記跑後立即回家沖熱水涼，因為雨天跑步有機會稍稍失溫，大家還是小心至上，稍一不慎隨時著涼感冒。」
6. 洗鞋
練跑後還要花精神洗鞋，的確很煎熬，但雙腳每一步都踏在地面上的雨水，極不衛生。阿楊教大家洗鞋六部曲，大家還是好好為跑鞋洗澡吧。
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