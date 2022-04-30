田徑｜屈旨盈季前測試賽5000米封后　轉職老師後的跑步課題

疫情下封場受影響的運動員，不只屈旨盈一人。可是因政府提早放暑假而打亂了國際賽計劃，杭州亞運資格幾近無緣，面對雙重打擊，這名小學老師一貫溫文笑說：「繼續跑吧。始終自己鍾意跑，最好可以繼續突破自己。」



田徑季前測試賽今日（30日）於將軍澳運動場上演首日賽事，是政府在放寬社交距離措施後首個體育比賽，長跑好手屈旨盈以打破個人最佳時間近1秒，贏得5000米冠軍。

18分18.40秒，雨戰下這名去年半馬冠軍全程由頭帶到尾，「都想知經過疫情後剩幾多，其實想跑到18分內，但始終一段時間沒有在運動場衝間歇跑， 戴口罩都有影響訓練。」屈旨盈將在下周正式開季的「田徑系列賽一」挑戰100米賽事，測試狀態。

屈旨盈在女子5000米賽事由頭帶到尾率先衝線。（歐嘉樂攝）

在未能取得東京奧運參賽資格後，屈旨盈去年9月告別全職運動員日子，當上忙碌的小學老師。她在4月中與小學生齊齊開學，暫時沒有其他比賽計劃。本地運動員今年放眼的杭州亞運，她坦言想去但未有能力做到，「奈何過去兩年沒有跑過一場馬拉松比賽，沒有成績，去年渣馬礙於工作沒有時間練跑，所以只參加半馬。」

屈旨盈以近1秒刷新最佳個人時間，賽後笑道：「今日都叫PB一秒， 都想繼續進步。」（歐嘉樂攝）

「Miss Vut」笑指原本計劃的海外賽、7月黃金海岸馬拉松，也因為政府提早放暑假而化為泡影，「大家都知道我們的暑假已放完了，所以我也沒有機會去了。」她無奈續說：「不會說去到就一定會達標（亞運），但至少有機會跑。」

眼看疫情爆發，出外比賽和集訓的機會一次又一次泡湯，她由全職運動員化身「Miss Vut」後，繼續在工餘時間帶着疲憊身軀練跑。

今早第一場賽事在雨中展開，跑手在季前測試賽審視訓練成果。（歐嘉樂攝）

即使錯失東京奧運資格「的確是不甘心」，亞運資格亦微乎其微，她換了身分卻對跑步不再猶豫，「都是想繼續跑，始終自己鍾意跑，最好可以繼續突破自己，而代不代表到香港出去比賽，就再等跑到成績吧。」

「今日都叫PB一秒， 都想繼續進步。」慢慢進步、慢慢追近目標，是「Miss Vut」給自己的跑步課題。她亦以身作則教導學生：「小朋友好細個，但都會『滲啲滲啲』教他們做人要堅持，要分配好時間、自律。」