【英超】格連活特涉嫌強姦案 再被延長保釋期 料6月中旬上庭
撰文：楊宇翹
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曼聯20歲新星格連活特（Mason Greenwood）1月涉嫌強姦、性侵、襲擊及威脅殺害18歲女友Harriet Robson。事隔3個月，格連活特再被警方申請延長保釋期，至少要到6月中旬才決定會否正式起訴。
格連活特事件驚動曼徹斯特警方，一連串贊助也隨即「割席」。這名新星1月起無限期停賽，然而近日再被警方申請延長保釋期。大曼徹斯特警方證實，已向法院申請將其保釋期由4月30日起再次延長，格連活特獲准被有條件保釋，直到法庭6月中旬的聆訊為止。
大曼徹斯特警方表示：「我們仍在繼續調查1月30日的接報，一名女子在社交媒體發布圖片和視頻，投訴遭到身體暴力侵害；當天一名二十歲男子，因涉嫌強姦和毆打一名女性，以及威脅要殺人而被捕，目前仍在保釋中。」
格連活特1月時被羈押3晚，他獲准保釋後一直行事低調，其Instagram已長達13個星期無更新。
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