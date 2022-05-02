西甲｜皇馬封王安察洛堤變老頑童　「小學雞」手段作弄賓施馬

皇家馬德里上周六以4：0大勝愛斯賓奴，提早贏得今季西甲冠軍，他們周日舉行巴士巡遊，與球迷慶祝聯賽封王。皇馬教練安察洛堤靠一張抽雪茄的「型爆」照片搶盡風頭，幾位皇馬主將都成為他的佈景板。



皇馬的巴西前鋒雲尼斯奧斯祖利亞將這張照片放上Instagram，由皇馬球迷到球圈中人，再到普通球迷，也紛紛「跪拜」安察洛堤。在照片中，雲尼斯奧斯、艾達米列達奧、阿拉巴及洛迪高高斯「四星伴月」，襯托住非常有型的安察洛堤。62歲的安察洛堤戴住太陽眼鏡抽雪茄，甚有霸氣！

皇馬奪冠巡遊之中，人氣最高的肯定是這張相！（Instagram）

安察洛堤成為史上首位達成「歐洲五大聯賽全滿貫」的足球教練，他花了19年，終於成功「儲齊」意甲、英超、法甲、德甲和西甲的聯賽冠軍；他同時也是西甲史上最年老奪冠的主教練。 了解更多：安察洛堤7年前曾遭皇馬踢走 今圓五大聯賽滿貫獲簇擁

【安察洛堤「小學雞」手段作弄賓施馬】

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滿頭白髮的安察洛堤如老頑童一樣，扮型得，做「小學雞」都可以。鏡頭影到，安察洛堤在巴士上作弄賓施馬，用上大家可能在小學都玩過的一招。他站在賓施馬身後，拍拍對方的右邊肩膀。賓施馬自然向右望，同時安察洛堤從賓施左邊探頭出來。當賓施馬望右邊沒有人時，便轉頭往左一邊，迅即被安察洛堤嚇倒！兩人相視而笑，深情擁抱。