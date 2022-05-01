西甲｜安察洛堤7年前曾遭皇馬踢走　今圓五大聯賽滿貫獲簇擁

皇家馬德里今晨（1日）以4：0擊敗愛斯賓奴，奪得隊史第35次西甲冠軍，當中主帥安察洛堤（Carlo Ancelotti）更達成沒有前人能及的壯舉。



皇馬對愛斯賓奴的完場笛一響，職球員即時狂歡，62歲的安察洛堤更被全軍高高拋起，他也樂在其中——畢竟他正式成為史上首位達成「五大聯賽全滿貫」的足球教練，他花了19年，終於成功「儲齊」意甲、英超、法甲、德甲和西甲的聯賽冠軍；他同時也是西甲史上最年老奪冠的主教練。

安察洛堤被皇馬全軍拋起慶祝。（美聯社）

安察洛堤雖已不及19年前執教AC米蘭的「肥安」般年輕圓潤，但在皇馬巡遊慶祝時，他也如以往般展現狂喜一面，更與雲尼斯奧斯一同跳舞，畫面被球迷截取瘋傳，他樂道：「今天我們要做的是慶祝而不是一直說話，我想好好慶祝，能在五大聯賽都贏到冠軍，我真的很驕傲。我可以說，我喜歡自己的工作，而且我做得不錯。」

安察洛堤在奪冠巡遊時起舞：

Carlo Ancelotti takes the dance floor 😂 🔥 pic.twitter.com/3MM91zhXjh — Los Blancos Live ³⁵ (@LosBlancos_Live) April 30, 2022

作為意大利前國腳的安察洛堤，球員生涯已分別為羅馬和AC米蘭奪得過意甲冠軍，他掛靴後執教鞭至今已28年，成為足球史上最享負盛名的教練之一。

安察洛堤作為主帥的首個聯賽冠軍來自於他曾踢過的AC米蘭，在2003/04年奪冠；及後他轉戰英超，於2009/10球季領車路士封王；2012/13球季他領巴黎聖日耳門贏得法甲冠軍，其後要求「轉會」到皇家馬德里，任內雖奪得歐聯、西班牙盃、西超盃和世冠盃，但未曾贏得聯賽，最終被炒。

2016/17球季，安察洛堤接替哥迪奧拿成為拜仁慕尼黑新主帥，無懸念下領這支德甲班霸奪聯賽冠軍，但翌季季初又被炒；他曾回歸意甲執教拿坡里、再轉到英超的愛華頓，終在2021年6月回歸皇馬，重返後首季即奪得西甲冠軍，一圓其生涯壯舉。