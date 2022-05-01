西甲｜皇馬奪冠兩大昔日英雄處境兩極　C朗獲銘記　另一人捱轟

皇家馬德里奪得隊史第35次西甲冠軍，舉行盛大的慶祝巡遊，然而當全軍上下、連同傷兵及停賽球員都一同狂歡之時，唯獨一人沒有出現；也有另一人即使已離隊，仍被皇馬球迷銘記、致敬。



皇馬以4：0大勝愛斯賓奴，比賽進行到7分鐘時，全場拍掌、高呼「基斯坦奴」，向球會英雄C朗拿度（Cristiano Ronaldo）致敬，證明雖然C朗已離開多時，但在皇馬球迷心目中仍有重要位置。C朗早前經歷喪子之痛，與女友佐真娜的一對龍鳳胎出生時，僅得女兒存活，他日前在社交媒體貼出一幀與初生女兒的合照，盡顯父愛。

反觀「技術上」仍屬皇馬一份子的加里夫巴利（Gareth Bale），全程都不在場，西班牙傳媒指，「皇馬所有受傷、停賽的球員，都參加了慶祝活動，唯獨加利夫巴里沒有出現。」

巴利則在社交媒體貼出一幀他與皇馬慶祝聯賽冠軍的舊照片，解釋自己為何「攞假」：「冠軍！可惜我因為嚴重的背部抽筋而無法一同慶祝，但我真的為球隊贏得冠軍而驕傲！大家好好享受吧 #HalaMadrid」。

CAMPEONES 🏆💪🏼



So disappointed that I’m not able to be part of the celebrations this evening due to a bad back spasm but really proud of the team for winning the title! Enjoy tonight boys! #HalaMadrid pic.twitter.com/RbXttKwHSE — Gareth Bale (@GarethBale11) April 30, 2022

皇馬主帥安察洛堤亦強調，巴利是因為「背部痛得無法行動」而缺席，不過許多球迷仍然不接受這解釋，直指希望他「不要再出現，就算在後備席也不要」。

加里夫巴利在2013/14球季由熱刺加盟皇家馬德里，首6季有5季都交出雙位數入球，曾是皇馬的重要一員，惟他屢受傷患困擾，到2019/20球季上陣次數急降，去年更一度外借回到熱刺，惟表現沒有太大起色，皇馬方面早前已確認，巴利今夏便會約滿離隊，去向暫時未明。