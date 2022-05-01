西甲｜皇馬4球淨勝愛斯賓奴提早4輪封王 史上第35次聯賽稱霸
撰文：趙子晉
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皇家馬德里在西甲遙遙領放，只要今仗主場不敗的話，便可提早4輪封王，結果皇馬上半場憑洛迪高梅開二度，加上阿辛斯奧及賓施馬下半場的入球，以4：0擊敗愛斯賓奴，史上第35次稱霸西甲。
隨巴塞隆拿早前接連失分，皇家馬德里在榜首拉開雙位數分差，奪冠只是時間問題。今仗主場迎戰愛斯賓奴，和波也足以提早封王。
畢竟皇馬周中有歐聯4強次回合的後顧，射手賓施馬﹑雲尼斯奧斯及卻奧斯等主力先列後備。擔正掛帥的馬里安奴戴亞斯早段近門頭槌中柱，其後無人看管再以頭槌攻門，惟越門而去。
皇馬連番攻門終有收穫，洛迪高接應馬些路的橫傳再入楔，切入大位起腳射遠柱建功，33分鐘先開紀錄。皇馬其後前場逼搶成功，洛迪高殺入禁區射近柱，10分鐘後再下一城，拉開兩球優勢返回更衣室。
換邊後，皇馬以一次反擊再度得手，阿辛斯奧下半場10分鐘射成3：0，皇馬的聯賽冠軍十拿九穩，班拿貝球迷當然興奮。皇馬其後連番調動，賓施馬及卻奧斯一同後備入替；愛斯賓奴亦有「撳掣」，中國前鋒武磊登場，希望助球隊破蛋。
皇馬末段由賓施馬錦上添花，奠定4球勝局，提早封王，在場的皇馬球迷更大玩人浪，氣氛高漲。
英超第35輪直播賽程：
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