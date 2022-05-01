足球轉會︱C朗來季驚傳重返皇馬　稱坦赫格掌曼聯兵符未來添變數

葡萄牙巨星C朗拿度今季重返曼聯，球迷反應兩極，他以表現證明級數仍在，至今攻入23球成隊中首席射手。他與紅魔的合約2023年才屆滿，惟今季曼聯再次四大皆空，表現未如理想，之前已屢次傳出他季尾將會跳船，今次英國《鏡報》獨家報道更指，C朗下季或重返皇家馬德里。



C朗在曼聯的日子已到盡頭？（Getty Images）

英國《鏡報》獨家報道，皇家馬德里愈來愈希望與C朗拿度共度合作，今夏他有機會重返班拿貝。曼聯今季表現不濟，已屆37歲的C朗卻是少數亮點，去年夏天以1285萬英鎊由祖雲達斯重返曼聯後，仍能在37場上陣比賽中攻入23球，另有3次助攻，當中在英超有17球進帳。

報道聲稱，他的表現「引起皇馬高層注意」，「球會幾位具份量人物希望他回巢，認為C朗在西甲是入球保證」，又指出C朗雖然與曼聯簽下2+1年期合約，但下季由坦赫格（Erik ten Hag）掌兵符，已是曼聯一年內第三個主帥，為C朗留隊增添不明朗因素云云。到底報道可信度有多高？

坦赫格下季接任為曼聯領隊，確為C朗去留添變數。（Getty Images）

初步看來，傳聞可信程度不高。首先，若皇馬真的希望找C朗回巢，率先獨家報道的一定是地位等同皇馬官媒的《馬卡報》，而不會是一份英國小報。事實上，去年當C朗傳出有意離開祖雲達斯時，坊間已有傳聞言之鑿鑿聲稱C朗會重返皇馬，及後證明皇馬根本無此意欲。其次，其他西班牙傳媒、甚至葡萄牙傳媒體至今未有風聲，真確程度令人懷疑。

不過報道並非全無可取之處，內容指，坦赫格計劃以年輕球員為骨幹重建曼聯，踢出高能量風格的足球，難以保證C朗來季可得到與今季同樣的上陣時間，而皇馬則可保證他獲得大量出場時間，這點相信確是C朗去留的一大考慮因素。

坊間再度傳出C朗重返皇馬消息。（Getty Images）

曼聯今非昔比，今季歐聯16不敵馬體會出局、英超前四爭奪戰近乎無望，不止再次無獎盃落袋，來季很大機會降格出戰歐霸。C朗是否願意踢次一級的歐霸，頓成疑問，加上球隊重建長路漫漫，熱愛追尋錦標的C朗，已屆生涯尾聲的情況下，是否願意等球隊成長？然而就算C朗真的離開曼聯，目的地也不一定是皇馬。

除曼聯與皇馬之外，與C朗擁有深厚感情的球會，還有母會士砵亭。C朗母親Maria Dolores一直是士砵亭超級球迷，她已多次說過，兒子已承諾在掛靴前一定會回到士砵亭效力。他向來侍母至孝，兌現承諾機會不低，只是不知道將會是何時。