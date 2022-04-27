足球熱話︱賓施馬再救皇馬　奧斯爾高呼：「給他金球獎！」

歐聯四強首回合曼城大戰皇馬，當藍月亮領先2：0似已控制戰局，賓施馬再次挺身而出救主。他在比賽尾段冷靜射入十二碼，個人梅開二度，令皇馬在劣勢下僅落後一球，次回合回師班拿貝球場，一切尚「有價講」。

曾跟賓施馬共事的奧斯爾，高呼：「給你金球獎」，連里奧費迪南也表態認同。



賓施馬梅開二度，助皇馬作客僅落後曼城一球。（Getty Images）

賓施馬在曼城身上攻入兩球，令他今季累積41次上陣，已取得41入球。最難得的是，他屢次在球隊危急關頭時，取得關鍵入球。歐聯八強次回合對車路士時如是，歐聯四強首回合對曼城再展威力，今屆歐聯已累積14球，登升射手榜首位。

看罷昨晚歐聯四強，曾效力皇馬的奧斯爾在Twitter發帖：「真是一場精彩的比賽，將金球獎給我的賓斯馬（Give my boy Benzi the Ballon D'Or）。」效力皇馬年代，奧斯爾在2010至2013年曾跟賓施馬共事3年。

奧斯爾直呼「將金球獎頒給賓斯馬」。（Getty Images）

前曼聯守將里奧費迪南同意奧斯爾的觀點，轉載對方帖文時補上一句：「事實」（Facts）。

皇馬隊友雲尼斯奧斯亦指：「賓施馬的表現真的無法以文字形容，他值得擁有金球獎。」他揚言：「我希望我的兄弟賓施馬最終能贏得西甲、歐聯和金球獎。」