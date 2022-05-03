賽車｜傳F1迎來兩大汽車品牌加盟　MotoGP卻有名牌車廠退出

MotoGP和F1分別被視為「二轆」和「四轆」賽車的頂點，然而近年發展卻各走兩極。

F1大有可能獲福士汽車旗下兩大品牌——保時捷（Posche）和奧迪（Audi）加盟，MotoGP卻傳出要面對鈴木車廠（Suzuki）退出。



屬於福士汽車集團的保持捷和奧迪表達想加盟F1的意願已久，但一直只聞其聲、不聞其影。日前福士集團終於發出聲明，表示待F1落實其2026年的新引擎規例後，便會向兩品牌加盟F1「開綠燈」。

福士集團行政總裁迪斯（Herbert Diess）日前透過Youtube影片，回應對於加入F1的準備，他指出F1因Netflix紀錄片而在美國和亞洲人氣暴增，加上2026年的新規例，是集團想參加的主因：「要參加賽車就要參加F1，因為他們的影響力最大，但必需要等待一個改例的機會，那樣大家才會一同由零開始，否則要5到10年才能追上前列隊伍。」

福士集團希望趁2026年F1引擎改例時加入。（Getty Images）

「現在這機會來了，屆時引擎將會大幅電子化，並使用合成燃料；由現在起計算，我們正好有3至4年時間去開發新的引擎，所以這是參加F1的唯一機會。」有傳奧迪會成為紅牛車隊的引擎供應商，至於保時捷則盛傳會與現存車隊合作，「人選」包括威廉士、Aston Martin、麥拿倫和沙巴（愛快）車隊。

福士行政總裁迪斯表示這是加盟F1的唯一時機。（Getty Images）

這邊廂F1吸引到新製造商、新車隊，但作為頂級電單車賽事的MotoGP卻傳來驚人消息：鈴木車廠很可能在今季結束後退出。

多間媒體均指出，鈴木的董事會早前已因疫情影響經濟、俄烏衝突影響原料供應、日元兌美元疲弱等因素，決定要退出MotoGP，但周一（2日）才通知車隊，當時鈴木車隊仍在葡萄牙查拉斯賽道參加季中測試，Motorsport.com報道指，車隊上下都大感震驚。

鈴木車隊在2020年才由米亞奪得總冠軍，未料今年便抽身。（Getty Images）

鈴木去年才與國際電單車賽車協會、MotoGP母公司Dorna Sports及車隊協會IRTA，簽下到2026年為止的參賽合約，意味鈴木或是寧願賠償大筆違約金，也要「止蝕」。

鈴木車隊並非首次退出MotoGP，早在2011年完季後，鈴木就因財政問題退出，該年也只能派出一架戰車作賽。其後鈴木在2015年回歸，到2020年更由米亞（Joan Mir）贏得車廠20年來首個世界冠軍。有指米亞會因而轉投本田車隊，取代「細E」保羅艾斯柏加路；而另一現役鈴木車手連斯（Alex Rins）去向則不明朗。

連斯早前在美國站登上頒獎台，現在卻面臨失業。（Getty Images）

MotoGP的母公司Dorna Sports發聲明回應，稱已「提醒有關車廠，他們簽下的合約不容許他們獨自作這決定……但若鈴木在協議下退出，Dorna會決定2023年理想的車手及車隊數目。我們一直收到許多車廠和獨立車隊的參賽意願，在獲悉傳聞後，我們已重新向有關人士確認過他們參賽的意向。」有傳杜卡迪會再增設一支衛星車隊。