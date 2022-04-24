F1．伊莫娜站｜韋斯達賓衝刺賽反勝排頭位 周冠宇初段炒車收場
撰文：趙子晉
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F1今季首場衝刺賽在意大利伊莫娜站上演，排頭位起步的韋斯達賓即使一度被陸克萊爬頭，幸好末段收復失地，結果以首名衝線，全取8分，周日正賽將排頭位起步。另外，中國車手周冠宇起步初段與加斯利碰撞，未能完成賽事。
F1今季第4站返回歐洲大陸，在意大利上演伊莫娜站，亦是今季首場衝刺賽。今季賽制微調，前8名衝線亦有分落袋，一眾車手更加積極。
紅牛車手韋斯達賓排頭位出戰衝刺賽，甫起步已被法拉利的陸克萊爬頭，更一度被拉開超過1秒距離。「韋少」逐漸收窄差距，後段追至1秒內，末段靠氣流反超前「陸仔」，其後再擴大優勢至2.9秒，反勝對手衝線，全取8分，同時將在正賽以頭位起步。
效力愛快羅密歐的中國車手周冠宇，比賽初段嘗試超越艾法托利車手加斯利時，不慎與對方碰撞，其後失控衝出緩衝區，未能完成賽事。加斯利的右前胎因而爆胎，這名法國車手透過無線電爆粗，賽會沒有進一步調查。
Zhou and Gasly make contact!#F1 #ImolaGP #F1Sprint pic.twitter.com/1I1Dt7nDGB— Mr Matthew CFB 📸 (@Mr_Matthew_) April 23, 2022
伊莫娜站正賽排位前10名：
第1位：韋斯達賓
第2位：陸克萊
第3位：佩雷斯
第4位：辛斯
第5位：諾里斯
第6位：列卡度
第7位：保達斯
第8位：麥奴臣
第9位：阿朗素
第10位：米克舒密加
今季F1全季賽程（俄羅斯站取消、替代站尚待公布）：
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