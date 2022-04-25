F1．伊莫娜站｜陸克萊狂追不成「自爆」收場　一個犯錯失頒獎台

陸克萊今季乘大改例彈起，順風順水在車手榜高踞榜首，但這名法拉利的當家車手在意大利伊莫娜的遭遇，相信他也不想記住。陸克萊全場大部分時間留守第3位，後段換胎後嘗試再度力追次席的佩雷斯，惟未追近已發生意外，最終只能以第6位衝線，賽後承認太過貪心。



經歷大改例後，法拉利一躍成為爭標分子，加上紅牛戰車不穩，陸克萊（Charles Leclerc）更受惠在車手榜獨領群雄。

陸克萊在衝刺賽末段遭韋斯達賓反勝，只能排第2位起步，起步時又不太醒神，隨即跌至第3位。紅牛戰車今站帶來不少更新，戰力顯著改善，陸克萊大部分追趕佩雷斯（Sergio Perez），可惜每次追近後，這名墨西哥「溫柔哥」總是留有兩手，其後再度拉開距離。

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陸克萊接連嘗試挑戰佩雷斯的次席，可惜「自爆」收場。（Getty Images）

縱然各大車隊的天氣預告表示甚有機會落雨，但這場雨遲遲未下，賽道逐漸由濕變乾，陸克萊比佩雷斯遲一圈換上乾地胎，即使返回賽道時成功超前，卻因車胎未到工作溫度，而被佩雷斯收復失地，陸克萊其後繼續維持在第3位。

法拉利第2次換胎遲入站爬頭不成，陸克萊改變策略，第49圈再度入維修站，佩雷斯則在一圈換胎。即使策略改變，結果還是一樣，陸克萊依然在佩雷斯的後方，但距離稍為縮窄。

「陸仔」隨後狂追，嘗試取回次席，但博得太盡發生意外。第53圈，陸克萊在第14﹑第15號相連彎時太過「搏命」，得不償失，戰車經過路壆時失控衝向防撞欄，幸好只是輕微碰撞，戰車未有嚴重損毀，其後再次進入維修站，換上全新的頭鏟，並跌落第10位，最終以第6位衝線。

陸克萊博過頭失控，戰車輕輕撞向防撞欄。（F1 Twitter截圖）

陸克萊今站有分落袋已算萬幸，賽後透過無線電向車隊手足們致歉時，不禁爆粗，懊悔不已。這名法拉利車手賽後承認自己過分貪心，「這個『白鴿轉』絕對是可以避免，我一路希望追過佩雷斯，我卻因為貪心而負上代價，失去了寶貴的7分。第3位是我們能力範圍內的最佳成績，戰車不能提升速度，我未來不能再犯同樣的錯。」

陸克萊一個犯錯失頒獎台，賽後懊悔不已。（Getty Images）

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F1今季全季賽程（01美術製圖）

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